JCS International gibt Gewinner des zweiten jährlichen Young Creatives Award bekannt

Gewinner werden im Rahmen des International Emmy® World TelevisionFestival 2018 in New York geehrtNew York (ots/PRNewswire) - JCS International hat heute dieGewinner des JCSI Young Creative Award 2018 geehrt, der in seinzweites Jahr geht. Die drei Gewinner wurden von einer prestigereichenJury mit umfassender Erfahrung in Film, Fernsehen und Medienausgewählt. Sie haben Kurzfilme von einer Minute Dauer über "Stand Upfor Peace" geschaffen, das Thema des Jahres 2018. Die Gewinnerfilmesind: TeaShirt (Indien), Peace is Action (Indonesien) und Mr. Peace(Indien).Die hochklassige Jury kam am 27. November im Hauptsitz derInternational Academy in New York zusammen, um die Gewinner aus den24 Finalisten auszuwählen. In diesem Jahr erfolgten Einsendungen aus39 Ländern. Die Mitglieder der Jury waren: Michal Grayevsky,Präsident von JCS International; Lorena Castillo Garcia De Varela,First Lady von Panama; Patrick Connolly, SVP für Programming beiAMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, Schauspielerin undProduzentin; Mozhan Marnò, Schauspielerin und Produzentin; Ben Pyne,unabhängiger Berater, Pyne Media; Stephen Segaller, VP Programmingbei WNET Channel 13 sowie Daniel Wiedemann, Bureau Chief des AmericasOffice von TV Globo.Die drei Gewinner werden nach New York geflogen und erhalten amSamstag, 17. November, ihre Auszeichnungen im Rahmen desInternational Emmy World Television Festival vor den InternationalEmmy Awards Nominees des Jahres 2018. Zudem sind sie eingeladen, amMontag, 19. November, der Gala der International Emmy Awardsbeizuwohnen."JCS International ist stolz darauf, junge Künstler zuunterstützen und zu ehren, die sich kreativ für den Friedeneinsetzen", sagte Michal Grayevsky, Präsident von JCS Internationalund Mitglied des Rates der International Academy of Television Arts &Sciences. "Wir sind der International Academy höchst dankbar dafür,die Young Creatives zu neuen Höhen zu führen."PREISTRÄGER DER JCSI YOUNG CREATIVES 2018:TeaShirt- Von: Raj Dutta- Land: Indien- Inhalt: Zwei Männer geraten über einen kleinen Konflikt in Streit.Ein Junge schreitet ein und erinnert sie an friedfertigesVerhalten. Der Film lehrt, dass stets eine Entscheidung für einefriedliche Lösung möglich ist, wie unangenehm eine Situation auchwird.Peace is Action- Von: Puti Puar- Land: Indonesien- Inhalt: Wir verbinden Frieden oftmals mit Ruhe oder Entspannung.Frieden aber ist eine Art Energie, die aktiv verbreitet und gezeigtwerden muss, auch wenn dies nicht immer begrüßt wird. Es handeltsich um einen Animationsfilm darüber, wie wir aktiv für Friedeneintreten können, darunter Widerstand gegen Mobbing im Internetoder Streiks für den Frieden.Mr. Peace- Von: Shubham Upreti- Land: Indien- Inhalt: In dieser Geschichte ist der Frieden eine echte Figur, diein der schnelllebigen modernen Welt eine Rolle zu finden sucht, inder jedermann ihn zu vergessen haben scheint.Informationen zu JCSIJCS International ist ein globales Medienunternehmen mit Hauptsitzin New York. JCSI bietet eine Palette von Dienstleistungen an, vonder strategischen Kommunikation und Public Relations bis zurSchaffung von Inhalten und Recherchen von Rahmenbedingungen. JCS istim Privatbesitz von Ronald S. Lauder. Das Unternehmen engagiert sich,messbare Ergebnisse zu liefern und hat sich in der Arbeit mitbekannten, prestigereichen Klienten und Firmen bewährt.Weitere Anfragen bitte an: JCS International,office@mg745fifth.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/754148/Jurors.jpgOriginal-Content von: JCS International, übermittelt durch news aktuell