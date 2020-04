JCET Group blickt im 1. Quartal auf ausgezeichnetes Ergebnis

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die JCET Group (SH: 600584), weltweit führender Anbieter für Gehäuseintegration und Prüfungen von Halbleiter-Mikrosystemen, gab die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt, das am 31. März 2020 endete.Finanzkennzahlen für Q1 2020:- Der Umsatz erreichte im ersten Quartal mit 5.708 Millionen RMB ein Rekordhoch. Von einer vergleichbaren Basis ausgehend und unter Berücksichtigung der geänderten Grundsätze der Umsatzlegung kennzeichnete dies einen Anstieg von 44,2 % im Vergleich zum Vorjahr (siehe Anmerkung*). - Generierung von 1.149 Millionen RMB an Barmitteln aus Geschäftstätigkeiten - ein Anstieg von 579 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit Nettoinvestitionen von 671 Millionen RMB belief sich der freie Cashflow für das Quartal auf 478 Millionen RMB. - Der Nettogewinn betrug 133,8 Millionen RMB, ein Rekordergebnis für das erste Quartal der letzten 5 Jahre. - Gewinne je Aktie betrugen 0,08 RMB im Vergleich zu -0,03 für Q1 2019.Anmerkung*: Während des Berichtzeitraums konnten wir das Geschäftsmodell für den Erwerb und Verkauf bestimmter verpackter Waren optimieren, weshalb die JCET Group nicht länger das allgemeine Bestandsrisiko für die Hauptrohstoffe trägt. In Übereinstimmung mit PRC GAAP wurden sowohl Umsatz als auch Kosten verkaufter Waren auf Nettobasis festgehalten und verringerten sich während der Berichtsperiode um 803 Millionen RMB. Diese Änderung wirkte sich nicht auf den Nettogewinn des Unternehmens aus. In der Annahme, dass Umsatzerlöse weiterhin nach der Bruttomethode erfasst wurden (laut PRC GAAP sollten sie auf Nettobasis erfasst werden), beliefe sich dies auf 6.511 Millionen RMB, ein Anstieg von 44,2 % für den selben Zeitraum des vergangenen Jahres.CFO der JCET Group, Frau Janet Chou, erklärte: "Die JCET Group ist seit Jahren einer der führenden Innovatoren in Bezug auf moderne System in Package-, Wafer Level- und Flip Chip-Mikrosystemsintegrations-Technologien. Der Hochlauf von 5G-Marktsegmenten erwies sich als optimale Ergänzung für die fortschrittlichen Technologien und Herstellungskapazitäten der JCET Group. Die JCET Group konnte den Auswirkungen von Covid-19 standhalten und widersetzte sich mit einem Umsatzrekord von 5.708 Millionen RMB im ersten Quartal dem Industrietrend."Informationen zur JCET Group:Die JCET Group ist ein weltweit führender Anbieter für Gehäuseintegration und Prüfungen von Halbleiter-Mikrosystemen. Das Unternehmen bietet vollständig schlüsselfertige Dienstleistungen an, die den Entwurf und die Charakterisierung von Gehäuseintegration für Halbleiter, F&E, Wafer Probes, Wafer-Bumping, Gehäusemontage, Endprüfung und Direktversand an Verkäufer rund um den Globus umfassen.Unser umfassendes Portfolio deckt durch fortschrittliches Wafer-Level-Packaging, 2.5D/3D, System-Package-Technologien sowie zuverlässige Flip-Chip-Verfahren und Drahtbondtechnologie ein weites Spektrum von Halbleiteranwendungen ab, wie z. B. Anwendungen für den Mobil-, Kommunikations-, Computing-, Automobil- und Industriebereich. Die JCET Group verfügt über drei F&E-Zentren, sechs Produktionsstandorte in China, Singapur und Korea sowie Verkaufsstellen rund um den Globus und bietet Kunden in China und dem Rest der Welt enge Technologiekollaborationen sowie die Schaffung effizienter Lieferketten.Pressekontakt:Kontakt für Investorenbeziehungen: +86-510-86856061ir@jcetglobal.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139919/4585217OTS: JCET GroupOriginal-Content von: JCET Group, übermittelt durch news aktuell