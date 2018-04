JB Hunt: Das sollten Investoren langfristig wissen!

JB Hunt gilt als Verkehrsunternehmen aus den USA, das gerade in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt ist. Der Handel in Deutschland läuft dennoch, und so lässt sich auch das Kursgeschehen hierzulande interpretieren. Die Kurse sind langfristig im charttechnischen Aufwärtstrend, der deshalb auch keine Kursziele kennt, die nicht erreichbar seien. Über 100 Euro würde die Aktie, falls diese Kursmarke langfristig ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.