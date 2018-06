Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq:JASO), ein global führender Hersteller von hochleistungsfähigenSolarenergieprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dieAuszeichnung als "2018 Top Performer" von DNV GL erhalten habe, einemweltweit renommierten, unabhängigen Fachinstitut für Energie undZertifizierung. Dies ist bereits das dritte Mal, dass JA Solar dieseAnerkennung erreichen konnte. Sowohl 2014 als auch 2016 hat JA Solardie Produktprüfungen bestanden, die Produktzertifizierung von PVEL(einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von DNV GL) bekommenund die Auszeichnung "Top Performer" gewonnen.DNV GL genießt in der Photovoltaikindustrie einen exzellenten Ruf.Der jährliche PV Module Reliability Scorecard Report des Institutsumfasst die Prüfung und Analyse von Modulprodukten verschiedenerHersteller und gilt als die umfassendste Beurteilung derZuverlässigkeit von PV-Modulen. Die Ehre als "Top Performer"ausgezeichnet zu werden, stützt sich auf die PV Module ReliabilityScorecard von DNV GL. Der Zuverlässigkeitstest deckt den komplettenLebenszyklus der Produkte ab, zu dem thermische Wechselbeanspruchunggemäß IEC, Feuchte-Wärme-Prüfung, UV-Strahlung, dynamisch-mechanischeBelastung, PID-Dämpfung und Hotspot-Tests gehören. Die Testergebnissestellen für potenzielle Käufer von PV-Ausrüstungen und Investoren inKraftwerke maßgebliche Bezugsgrößen dar.JA Solar setzt sich für die Forschung und Entwicklung vonserienmäßig gefertigten, hochleistungsfähigen Solarmodulen ein, diein der Lage sind, effektiv zur Reduzierung der nivelliertenStromkosten (levelized cost of electricity/LCOE) beizutragen. Ob essich um die Entwicklung und Serienfertigung von PERC-Produkten oderdie Einführung von bifazialen PERC-Doppelglas-Modulen mit 1500 Vhandelt - JA Solar war stets ein Vorreiter in der Branche. DieAuszeichnung als "Top Performer" durch DNV GL beweist ein weiteresMal die technische Stärke und Kompetenz von JA Solar,hochleistungsfähige und äußerst zuverlässige Solarproduktebereitzustellen.Weitere Informationen finden Sie auf www.jasolar.comXiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell