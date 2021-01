JA Solar liefert größtes Photovoltaik-Einzelprojekt in Guam mit allen zur Fertigstellung benötigten Modulen

Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen alle PV-Module liefert, die für die Fertigstellung eines 88-MW-Projekts in Guam benötigt werden. Das von Korea Electric Power investierte und gebaute Projekt wird die größte einzelne PV-Anlage in Guam sein.Auf einer Insel und in einer Umgebung mit starken Winden gelegen, stellt das Projekt strengere Anforderungen als üblich an die mechanische Belastung der Rückseite und die Degradationsrate des Moduls. Nach der Kommunikation und dem Vergleich der Produkte von mehreren Modulherstellern wählte Korea Electric Power schließlich JA Solar als exklusiven Modullieferanten für das Projekt aus.Korea Electric Power ist der größte Stromversorger in Südkorea und verantwortlich für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom sowie die Entwicklung von Stromprojekten. Mit den hochwertigen Produkten und Dienstleistungen von JA Solar, dem stabilen finanziellen Vorteil und dem soliden Ruf der Branche hat Korea Electric Power eine gute Zusammenarbeit mit JA Solar aufgebaut. Im Jahr 2020 unterzeichneten beide Unternehmen eine Kooperationsrahmenvereinbarung und starteten kürzlich die Zusammenarbeit bei neuen Projekten. Neben der Zusammenarbeit auf dem lokalen südkoreanischen Markt pflegen beide Seiten auch eine enge Kommunikation und einen Austausch auf den Überseemärkten, um gemeinsam die Entwicklung und Nutzung der Solarenergie auf den globalen Märkten zu fördern.Seit dem Eintritt von JA Solar in den südkoreanischen PV-Markt im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen mit seinen hochwertigen Produkten und Dienstleistungen einen hervorragenden Ruf und einen treuen Kundenstamm in dem schnell wachsenden Markt aufgebaut. Die hocheffizienten Produkte von JA Solar haben die Produktzertifizierung der koreanischen Industriestandards (KS) erhalten und wurden von den lokalen Branchenmedien und Kunden anerkannt. Im Jahr 2018 hat JA Solar offiziell eine südkoreanische Niederlassung gegründet, um den Kunden vor Ort einen schnelleren und effizienteren Support und Service zu bieten. Im Jahr 2019 gewann die Niederlassung den "Best Market Performance Award" der südkoreanischen Solar/ESS-Industrie.Pressekontakt:Oriana Zhang+86-10-63611888-1697zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell