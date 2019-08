JA Solar liefert PERC-Bifazial-Doppelglasmodule für das größte NEM-Dachprojekt in Malaysia

Peking (ots/PRNewswire) -Das NEM- (Net Energy Metering) Programm ist eines der wichtigstenEnergieprojekte in Malaysia. Es zielt darauf ab, den Einsatz derSolarenergie in Industrie-, Handels- und Landwirtschaftsmärkten sowiedie Installation von Dachsolarsystemen für Wohngebäude voranzutreiben- um Solarenergie in der Region stärker als bisher zu nutzen.Malaysias Minister für Energie, Wissenschaft, Technologie, Umwelt undKlimawandel, Yeo Bee Yin, nahm an der Feier zum Bauabschluss der2,5-MW-Solaranlage Goodyears teil und hielt dort eine Rede.Die Anlage in Shah Alam, an der Westküste von Westmalaysia, istdas Eigentum von Goodyear - einem der führenden Reifenhersteller derWelt. JA Solars hocheffiziente PERC-Bifazial-Doppelglasmodule werdenauf dem Dach der Goodyear-Einrichtung installiert. Die durch diehocheffizienten Module erzeugte Solarenergie kann täglich 11,5Prozent deren Stromverbrauchs decken.JA Solars hocheffiziente PERC-Bifazial-Doppelglasmoduleintegrieren die Vorteile der Technologie hocheffizienterPERC-Bifazial-Zellen und der Struktur doppelglasiger Module, miteinem Bifazial-Faktor von über 70 Prozent. JA SolarsBifazial-Doppelglasmodule zeichnen sich durch ihre exzellenteStromerzeugungskapazität, ihre Leistung bei geringer Sonnenstrahlungsowie ihre PID-Resistenz aus - selbst bei extremenWetterverhältnissen wie hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.Der TÜV Rheinland, eine maßgebliche Testinstitution, hat bestätigt,dass die Energieausbeute des PERC-Bifazial-Doppelglasmoduls von JASolar 10,5 Prozent höher ist als die Ausbeute konventionellerMonomodelle. Das macht sie für Benutzer zu einer exzellenten Wahl,die eine attraktive Kapitalrendite ermöglicht.Weitere Einzelheiten erfahren Sie unterhttp://www.jasolar.com/html/en/.Pressekontakt:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell