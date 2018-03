JA Solar liefert Module für das größte Solardachprojekt in Jordanien

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq:JASO), einer der weltweit größten Hersteller hoch leistungsfähigerSolarenergieprodukte, gab heute bekannt, dass es 3 MegawattPhotovoltaik-Module an die Yarmuk-Universität geliefert hat - fürJordaniens bislang größtes Solardachprojekt.Das 3-Megawatt-Solarenergiesystem - entwickelt für dieYarmuk-Universität, eine der führenden Institutionen höherer Bildung- besteht aus insgesamt 9.232 Solarpanelen, die auf den Dächern von29 Gebäuden auf dem Universitäts-Campus installiert werden. Darüberhinaus repräsentiert das System eine Stromerzeugungskapazität von4,68 Mio. kWh pro Jahr. Es deckt den täglichen Strombedarf desLehrpersonals und der Studenten und kann den Kohlendioxidausstoß umjährlich 290 Tonnen senken. Kawar Energy, einer der größten Anbietervon Lösungen im Bereich erneuerbare Energien in Jordanien, hat dasDachprojekt in hervorragender Qualität und Geschwindigkeitentwickelt, konstruiert und gebaut, was den erfolgreichen Abschlussdes Projekts gewährleistet.Jordanien liegt in einer Region extremer Umweltbedingungen - mithohen Temperaturen, hoher UV-Strahlung und Sandstürmen. Demzufolgewerden an Solarmodule, die in der Region verbaut werden, strengeAnforderungen bezüglich hoher Zuverlässigkeit gestellt. JA Solarshochwertige Solarmodule können unter all diesen Umweltbedingungen gutfunktionieren und sind ein starker Garant für die Stromerzeugung.2017 summierten sich die Gesamtlieferungen an Solarmodulen von JASolar an Jordanien auf 130,2 Megawatt - fast 50 Prozent des Marktes.JA Solar war und ist einer der führenden Lieferanten von Modulen imjordanischen Markt.Cao Bo, Vice President von JA Solar: "Als der weltweit führendeHersteller von Solarmodulen konzentrieren wir uns konsequent auftechnologische Innovation und Produktqualität; wir wollen dieAnforderungen unserer weltweiten Kunden erfüllen und Beiträge zurLösung weltweiter Energieprobleme leisten."Pressekontakt:Xiaorui Sunbj.sunxr@jasolar.com+86-10-63611888 x1698Original-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell