JA Solar liefert Hochleistungs-PERC-Doppelglasmodule mit einer Leistung von insgesamt 134 MW für Solaranlagen in Jordanien

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar, einer der weltweit größten Hersteller vonhochleistungsfähigen Solarenergie-Produkten, gab bekannt, dass sämtlicheHochleistungs-PERC-Doppelglasmodule für die jordanischen Solaranlagen "Mafraq I"und "Empire" mit einer Leistung von jeweils 67 MW ausgeliefert wurden. Diebeiden Solaranlagen "Mafraq I" und "Empire" gehören zu den ersten Projekten imNahen Osten, bei denen Doppelglasmodule eingesetzt wurden. Der Abschluss dieserProjekte ist eine hervorragende Referenz für den Einsatz vonPERC-Doppelglasmodulen in der Wüste.Die Solaranlagen "Mafraq I" und "Empire" mit einer Gesamtleistung von 134 MWwerden von Fotowatio Renewable Ventures (FRV) entwickelt. FRV ist ein weltweitführender Anbieter von umfassenden erneuerbaren Energielösungen. Die neuenEnergieprojekte werden in verschiedenen Regionen durchgeführt. Seit 2016 pflegtJA Solar eine gute Beziehung zu FRV, und beide Unternehmen haben beim Bau vongroßen Solaranlagen im GW-Bereich zusammengearbeitet.Die Solaranlagen "Mafraq I" und "Empire", bei denen FRV und JA Solarzusammengearbeitet haben, wurden in Jordanien ans Netz angeschlossen. DieAnlagen befinden sich im jordanischen Wüstengebiet, das für extremeUmweltbedingungen wie Sandstürme, hohe Temperaturen, trockenes Klima und großeTemperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht bekannt ist. Aufgrund dieserextremen Bedingungen sind die Leistungsanforderungen an PV-Module, die in derRegion eingesetzt werden, in der Regel hoch. Die Doppelglasmodule von JA Solarzeichnen sich durch einen höheren Temperaturkoeffizienten und eine höheremechanische Belastbarkeit aus. Darüber hinaus weisen diese hocheffizientenModule eine Reihe weiterer Eigenschaften auf, darunter Abrieb-, Wind- und Sand-,Feuer- und Wetterbeständigkeit. Dadurch können Leistungsminderung undEnergieabschwächung aufgrund starker Temperaturschwankungen minimiert werden. JASolar gewährt eine 30-jährige Garantie auf die lineare Leistungsabgabe derPERC-Doppelglasmodule und gewährleistet damit die Stabilität und hoheStromerzeugung von Solaranlagen. Die beiden Solaranlagen, die jetzt in Betriebsind, sollen jährlich insgesamt 260 Millionen kWh Strom erzeugen und denKohlendioxidausstoß um 210.000 Tonnen pro Jahr reduzieren.Herr Jin Baofang, Vorstandsvorsitzender von JA Solar, sagte: "JA Solar ist imNahen Osten einer der Marktführer im Solarbereich. Das Unternehmen hat einenAnteil von mehr als 30% am jordanischen Solarmarkt, und auch die Lieferungen indie VAE, nach Ägypten, Saudi-Arabien und in andere Länder des Nahen Ostens sindin den letzten Jahren gestiegen. Mit Blick auf die Zukunft will JA Solar denKundenstamm vergrößern und hocheffiziente Photovoltaikprodukte für Kunden in derRegion anbieten."Informationen zu JA Solar JA Solar ist ein führender Hersteller vonHochleistungs-Photovoltaikprodukten. Mit 12 Produktionsstätten und über 20Niederlassungen auf der ganzen Welt umfasst das Geschäft des UnternehmensSiliziumwafer, Zellen, Module und Photovoltaik-Kraftwerke. Die Produkte von JASolar sind in über 100 Ländern und Regionen erhältlich. Sie werden häufig inFreiflächenkraftwerken oder in Solarsystemen auf Dächern von Büro-, Industrie-und Wohngebäuden eingesetzt. Durch die Vorteile der anhaltenden technologischenInnovationen, die solide finanzielle Performance und die gut ausgebautenglobalen Vertriebs- und Servicenetzwerke wird JA SOLAR von in- und ausländischenKunden geschätzt. In mehreren aufeinander folgenden Jahren wurde das Unternehmenals eines der Fortune China 500-Unternehmen und eines der Global Top 500 NewEnergy Enterprises aufgeführt. (www.jasolar.com)Informationen zu FRV FRV ist ein weltweit führendes Unternehmen für erneuerbareEnergien in Märkten wie Australien, Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Europa undLateinamerika. Basierend auf der in der Branche nachgewiesenen Erfahrung undExpertise hat FRV ein Geschäftsmodell entwickelt, das den Besitz einesdiversifizierten Portfolios von Anlagen zur sauberen Stromerzeugung in unserenSchlüsselmärkten kombiniert, um eine langfristige operative und finanzielleOptimierung zu erreichen, wobei die Kundenbedürfnisse, die sich aus derTransformation des Energiesektors ergeben, stärker berücksichtigt werden. Zudiesem Zweck erwartet das Unternehmen in den nächsten fünf JahrenAnlageinvestitionen in der Höhe von über USD 4 Mrd. mit dem Ziel, dieinstallierte Gesamtleistung um das Achtfache zu erhöhen, d. h. von 0,7 GW imJahr 2019 auf 5,8 GW im Jahr 2024. (www.frv.com)