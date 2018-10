JA Solar fördert die Entwicklung neuer Energien in Australien

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd., einWeltmarktführer bei hochleistungsfähigen Photovoltaikprodukten, haterklärt, dass es sämtliche Solarmodule für das küstennahe4,14-MW-Photovoltaik-Projekt an South Australian Water Corporation("SA Water") geliefert hat. Das Projekt ist Teil von SA WatersInitiative, die Nettokosten für Elektrizität auf null zu reduzieren.Dies ist von großer Bedeutung für die Förderung neuer Energien inAustralien.SA Water betreibt mehr als 27.000 km an Wasserleitungen undversorgt über 1,7 Millionen Kunden in ganz Südaustralien mit Wasser.SA Water ist einer der größten Energieverbraucher im Land, verbundenmit einer extrem hohen Stromrechnung. Die PV-Module von JA Solarkommen in den Photovoltaikanlagen in SA Waters Hope ValleyWasseraufbereitungsanlage, Glenelg Abwasserreinigungsanlage undChristies Beach Abwasserreinigungsanlage zum Einsatz. Sie liefernzuverlässige und saubere Energie für den sicheren Transport vonsauberem Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser. Das Projekt wirdvon Enerven Energy realisiert, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von SA Power Networks. Die langjährigeBranchenerfahrung des Unternehmens und der starke Fokus auf Qualitätsind Garant für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts.Die großen saisonalen Temperaturschwankungen in Südaustralienverlangen PV-Modulen einiges ab. So müssen sie gegensalzig-alkalische Einflüsse, hohe Temperaturen und extreme Kälteresistent sein. JA Solars PV-Module sind extrem korrosionsbeständigund PID-resistent. Sie sorgen für einen stabilen Betrieb der Anlageund eine optimierte Stromerzeugung.Baofang Jin, President und CEO von JA Solar, sagte: "JA Solararbeitet unermüdlich an der Forschung und Entwicklung und derSerienfertigung von hocheffizienten PV-Modulen. Wir freuen unsdarauf, unseren Kundenkreis für unsere hochwertigen Produkte undDienstleistungen zu erweitern und die Entwicklung und Applikation vonregenerativen Energien auf der ganzen Welt voranzutreiben."Pressekontakt:erhaltenSie von:Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell