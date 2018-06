JA Solar eröffnet neue Niederlassung in Südkorea, um seine Präsenz im südkoreanischen Markt auszubauen

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq:JASO) - ein weltweit führender Hersteller vonHochleistungs-Solarstromprodukten - gab heute bekannt, dass es eineneue Niederlassung in Südkorea eröffnet, um seine Präsenz in derRegion auszubauen.JA Solar betätigte sich erstmals 2001 auf dem südkoreanischenMarkt - belieferte Kunden mit Solarzellen. Aufgrund seinerexzellenten Produktqualität wurde dem Unternehmen von Kunden vielAnerkennung gezollt; es konnte sich über die Jahre einen solidenKundenstamm aufbauen. Im November 2016 wurde JA Solar dann die"KS"-Zertifizierung für Module zuerkannt (KS = "Korean IndustrialStandards"), was belegte, dass seine Produkte die nationalenZertifizierungsstandards Südkoreas voll erfüllten. JA Solar trat nunoffiziell in den südkoreanischen Markt ein und bietet lokalen KundenSolarmodule an. Mit der Eröffnung dieser Niederlassung in Südkoreakann JA Solar Kunden in der Region zeitgerechte und effektiveUnterstützung und Leistungen anbieten, kann seinen Einfluss imsüdkoreanischen Markt und seine weltweite Präsenz weiter ausbauen.Hocheffiziente Solarprodukte stehen im südkoreanischen Markt hochim Kurs. JA Solar hat sich zu Forschung und Entwicklung verpflichtet,um Hochleistungs-Solarmodule zu produzieren, die Kapitalrenditeseiner Kunden zu optimieren und deren Bedarf an hochwertigenProdukten zu decken. JA Solar hat seinen guten Ruf im Markt dafürgenutzt, mit einer Reihe bekannter Unternehmen engeGeschäftsbeziehungen zu knüpfen, darunter mit KT, mit der GS Group,Hyundai Group, SK Group, Posco Group, mit ETA Solar und anderen.Baofang Jin, Chairman und CEO von JA Solar: "JA Solar unterhältweltweit über 20 Niederlassungen. Wir sind optimistisch, was unserPotenzial und unsere Geschäftsaussichten im Solarmarkt Südkoreasanbelangt - glauben, dass die neue Niederlassung unsere Fähigkeitverbessern wird, Kunden in der Region zeitgerechte und überlegenemaßgeschneiderte Leistungen zu erbringen. Durch die neueNiederlassung können wir zudem das Bewusstsein für unsere Markeschärfen, können ein führender Anbieter von Solarmodulen werden undweiter zur Entwicklung erneuerbarer Energien in Südkorea beitragen."Xiaorui Sun+86-10-6361-1888 x1698bj.sunxr@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Holdings Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell