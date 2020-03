JA Manafaru im Inselparadies der Malediven verwandelt sich in ein All-Inclusive-Resort

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das mehrfach preisgekrönte Resort JA ManafaruMaldives hat kürzlich seinen exklusiven Betrieb als All-Inclusive-Resortangekündigt, das internationalen Gästen das bisher bestePreis-Leistungs-Verhältnis auf der Insel bietet.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8699051-paradise-island-ja-manafaru-maldives/.Die Gäste profitieren jetzt von einem All-Inclusive-Mahlzeitenplan, der einekulinarische Reise mit 7 Restaurants und Bars, kostenlosen Erlebnissen understklassigen Getränken von 11.00 bis 23.00 Uhr bietet, während sie dasInselleben auf dem herrlichen, von einer Lagune umgebenen Haa-Alifu-Atoll an derNordspitze der Malediven kennen lernen.General Manager Karen Merrick kommentierte dies: "Sobald Sie einen Fuß auf dieseparadiesische Insel setzen, verblassen alle Ihre Sorgen. Wir wollen, dass unsereGäste keinen Moment damit verbringen, die Kosten in ihrem Kopfzusammenzurechnen, sondern dass sie reinen Eskapismus und eine tiefe, achtsameVerbindung mit der atemberaubenden natürlichen Umgebung erleben. Das ist dasbeste Angebot, das wir je gemacht haben, so dass jetzt noch mehr Gäste dieMöglichkeit haben, JA Manafaru zu erleben."Umgeben von exquisiten Pulverstränden und kristallklarem Wasser, in dem es vonexotischen Meereslebewesen wimmelt, bietet das schicke Versteck 84 luxuriöseVillen und Residenzen am Strand und über dem Wasser, jede mit ihrem eigenenprivaten Tauchbecken. Sieben landschaftlich reizvolle Speiseziele bieten eineFülle von Optionen mit traditioneller Küche des Indischen Ozeans,internationaler Küche und Meeresfrüchte-Festmahlzeiten, die alle in demAll-Inclusive-Plan angeboten werden. Das beeindruckende Restaurant - WhiteOrchid - liegt mitten im Meer und verwöhnt die Gäste mit einer milden Brise,während sie sich mit preisgekrönter asiatischer Kost verwöhnen lassen. Die Gästekönnen auch eine große Auswahl an exklusiven Premium-Getränken an verschiedenenOrten genießen; dazu zählen die Horizon Lounge mit Blick auf den Ozean, dasAndiamo Bistro and Pool mit seiner üppigen grünen Kulisse und der Ocean Grill,bei dem man am Strand unter den Sternen speist.Das Tauch-, Wassersport- und Ausflugszentrum bietet zahlreiche Aktivitäten fürErwachsene und Kinder an und man kann auch das Marine Awareness Centre (Zentrumfür Meeresbewusstsein) besuchen, das sich um die Erhaltung der lokalen Ökologiebemüht. Reisende können an maledivischen Kochkursen, Delfinbeobachtungen,Bootsfahrten, Inseltouren, Angeltouren und Spielen auf der Öko-Golfübungsplatzteilnehmen. Es gibt auch ein preisgekröntes Calm Spa Sanctuary, das Ayurveda,Aromatherapie und Wellness-Reisen für die Seele anbietet. Um alle Altersgruppenzu unterhalten, gibt es sowohl Kinder- als auch Jugendclubs.Mit einer 5-Sterne-Bewertung und dem TripAdvisor Travellers Choice Award 2019ist JA Manafaru eines der begehrtesten Reiseziele im Indischen Ozean und einebeliebte Wahl für Paare und Familien - von Preferred Hotels & Resorts(https://preferredhotels.com/preferred-collection/legend-29) als "Legend"-Hotelklassifiziert - außergewöhnliche Immobilien an den bemerkenswertestenReisezielen der Welt.Video -https://mma.prnewswire.com/media/1099337/JA_Resorts_and_Hotels.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1097906/JA_Manafaru_Maldives_All_Inclusive.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1097906/JA_Manafaru_Maldives_All_Inclusive.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg)Pressekontakt:Laoise MolloyDirector of PRLaoise.molloy@jaresorts.com+971565458400Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134590/4539007OTS: JA Resorts & HotelsOriginal-Content von: JA Resorts & Hotels, übermittelt durch news aktuell