JASHEN kündigt die offizielle Einführung von drei neuen Modellen auf der CES 2021 an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - JASHEN, ein führender Entwickler von Haushaltsreinigungsgeräten, kündigte die Einführung von drei neuen intelligenten Staubsaugermodellen auf der ersten volldigitalen CES 2021 am 11. Januar an. Zu diesen Modellen gehören der kabellose Nass- und Trockensauger F16 mit herausnehmbarem Li-Ionen-Akku und patentierter BRN-Haarentwirrungstechnologie, der M16 Multi-Floor Cleaner mit Schmutzwasser-Vollerkennungssystem und der mit Alexa und Google Echo kompatible S10 Saugroboter&Mop"JASHEN ist bestrebt, unseren Produkten Intelligenz zu verleihen, damit die Reinigung zu einem angenehmeren und komfortableren Erlebnis wird", so Jason Huang, Gründer und Präsident von JASHEN. "JASHEN präsentiert auf der CES 2021 unsere wachsende Produktlinie von Haushaltsreinigungsgeräten auf der globalen Bühne. In Zukunft werden wir weitere neue Technologien und Produkte in die Branche einbringen."F16 2-in-1 Nass-TrockensaugerDer F16, dessen Markteinführung für die erste Hälfte des Jahres 2021 geplant ist, beinhaltet 10 patentierte Technologien für Innovation und Nutzen und erhebt den Nass-Trockensauger von der Funktion zur Leistung.Der F16 ist ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger mit abnehmbarem Akku, der eine maximale Betriebszeit von 60 Minuten und eine Reichweite von 120 m² bietet - für einen komplett sauberen Boden in einem Arbeitsgang.Die innovative, patentierte BRN-Haarentfernungs-Technologie ermöglicht dem F16 eine mühelose Reinigung mit Non-Stop-Haarentfernung. Die verbesserte Struktur ermöglicht es ihm, große Schmutzpartikel zügig aufzusaugen, um schnell und einfach zu saugen.M16 BodenreinigerDer M16 ist mit der Dirty Tank Full-Anzeigetechnologie ausgestattet, die automatisch das Volumen des Schmutzwassers überwacht und uns benachrichtigt, wenn der Eimer geleert werden muss, um ein Überlaufen des Abwassers zu vermeiden; und die Ein-Klick-Reinigungs-Schmutzwassertechnologie ermöglicht es uns, die Selbstreinigungsfunktion einfach mit einer Berührung zu aktivieren und das Schmutzwasser bequem zu reinigen.S10 Saugroboter kompatibel mit Alexa & Google EchoDer Staubsaugerroboter S10 verfügt über eine automatische Wisch- und Saugfunktion, Gyroskop-Navigation und automatische Oberflächenerkennung. Das superschlanke Design ermöglicht es dem S10, eine vollständige Abdeckung zu erreichen und unter Betten, Sofas und Bereiche zu gelangen, in denen sich Schmutz verstecktDie neu vorgestellten Produkte von JASHEN. Besuchen Sie uns:https://digital.ces.tech/exhibitor/878f2f04-6937-4fa1-80fc-7020b8ca4fccInformationen zu JASHENJASHEN mit Hauptsitz in Shenzhen, China, eine auf intelligente Technologie spezialisierte Haushaltsgerätemarke mit Hunderten von Patenten weltweit, wurde 2018 mit der Einführung des ersten intelligenten Staubsaugers zum Pionier in dieser Kategorie. Derzeit erstreckt sich das Vertriebsnetz von JASHEN über 35 Länder und Regionen.