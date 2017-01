JAMIROQUAI veröffentlichen neues Album AUTOMATON am 31. März ++ Titelsong ab sofort erhältlich ++ Videopremiere (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jamiroquaihttp://ots.de/REcat--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Jamiroquai sind zurück und kündigen ihr achtes Studioalbum"AUTOMATON" für den 31. März 2017 an. Das neue Album kann ab sofortvorbestellt werden. Auch das Video zu "AUTOMATON" feierte jetztPremiere und kann hier angeschaut werden:http://www.vevo.com/watch/GBUV71602268Die Grammy-Gewinner und Electronic-Soul-Funk-Superstars Jamiroquaikehren zurück - oder wie das Interview Magazine schrieb: "Sie landenbald auf einem Planeten in deiner Nähe." Das neue Album "AUTOMATON"wurde geschrieben und produziert von Frontmann Jay Kay und demJamiroquai-Keyboarder Matt Johnson.Die Fangemeinde rund um den Globus feierte bereits den kurzenTeaser-Clip "Automaton Transmission 001", mit dem Jamiroquai in dervergangenen Woche die Fans überraschten. Jetzt gibt es den komplettenClip zu "AUTOMATON", der von Charlie Lightening (Arcade Fire, Björk)inszeniert und gemeinsam mit Jay Kay konzipiert wurde. Jamiroquaibegeisterte in der Vergangenheit mit Videos wie "Canned Heat","Little L" und dem vierfach mit dem MTV VMA ausgezeichneten Clip zu"Virtual Insanity".Über "AUTOMATON" erzählt Jay Kay: "Die Inspiration ist der Anstiegvon Künstlicher Intelligenz in der Technologie in unserer heutigenWelt. Es geht darum, wie wir Menschen anfangen, die schöneren,einfacheren und eloquenteren Dinge in unserem Leben und in unsererUmwelt, ja sogar in unseren Beziehungen mit anderen Menschen, zuvergessen."Jamiroquai wurden 1992 von Jay Kay gegründet und entwickelten sichseit ihrem Debütalbum "Emergency On Planet Earth" zu einer dererfolgreichsten Bands der Welt. Mit prominenten Fans wie u.a. Chancethe Rapper, The Black Madonna, Anderson.Paak, Pharrell, Tyler theCreator, Jungle, Redman, Stevie Wonder & The Internet habenJamiroquai immer wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie durch ihreSounds und Veröffentlichungen zu den einflussreichsten Musikernunserer Zeit gehören. Mehr als sieben Alben erreichten die Top 10 derUK-Charts, drei davon standen auf Platz 1. Die Grammy-gekrönte Bandhat weltweit über 26 Millionen Alben verkauft und hält den Rekord imGuinnessbuch der Rekorde für das am besten verkaufte Funk-Album allerZeiten.Jamiroquai veröffentlichen am 31. März ihr neues Album"AUTOMATON". Zudem sind zunächst drei Live-Shows (London, Paris,Tokio) sowie einige Festivals bestätigt.Pressekontakt:Jascha.Farhangi@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell