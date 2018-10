JALA Group stellt Hautpflegeprodukte auf international führender Kosmetikkonferenz vor

München (ots/PRNewswire) - Die JALA Group, Chinas führendesKosmetikunternehmen, wurde eingeladen, am 30. InternationalFederation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) Kongress inMünchen teilzunehmen, wo das Unternehmen Branchenexperten aus allerWelt seine hochwertige Hautpflegetechnologie vorstellte.Im Namen chinesischer Kosmetikunternehmen erhielt die JALA Grouperstmals die Möglichkeit zwei wissenschaftliche Vorträge auf demIFSCC-Kongress zu halten, was ein Beleg dafür ist, dass ChinasKosmetikunternehmen nun dem weltweit herrschenden hohen Niveaugerecht werden.Sowohl Jiang Dandan, leitender Forscher im F&E-Zentrum der JALAGroup, als auch Gong Hui, Forscher im F&E-Zentrum des Unternehmens,hielten auf dem IFSCC-Kongress einen Vortrag. Forscher aus Japan,Israel, Deutschland, Frankreich und anderen Ländern zeigten großesInteresse an den Forschungsleistungen der JALA Group und führtenintensive Diskussionen mit ihren Forschern.IFSCC, gegründet 1959, ist ein weltweiter Verband zur Förderungder internationalen Zusammenarbeit im Bereich Kosmetikwissenschaftund -technologie. Er verfügt über 48 Niederlassungen in 74 Ländernund Regionen und hat über 16.000 Mitglieder.Die JALA Group wurde 2001 in Shanghai gegründet. Gemäß derUnternehmensstrategie "Weltweite Ressourcen für den Aufbauchinesischer Marken vereinen" wurden nacheinander in Zusammenarbeitmit weltweit führenden Unternehmen auf den Gebieten Technologie,Innovation und Design aus Ländern wie Frankreich, Amerika,Deutschland und Japan im Verlauf der letzten zehn Jahre fünfunterschiedliche Marken geschaffen: MAYSU, CHANDO, BOTANICAL WISDOM,INSEA und Spring Summer.Seit ihrer Gründung erfährt die JALA Group kontinuierlichesWachstum. Ihre innovativen F&E-Kompetenzen finden im internationalenMarkt breite Anerkennung. Dank stabilen Zuwachses seiner inländischenMarktanteile sowie beständiger Marken-Performance konnte der Konzernsich zu einem Branchenführer entwickeln.Pressekontakt:Wang Jing0086-021-24020079Original-Content von: JALA Group, übermittelt durch news aktuell