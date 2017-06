Hamburg (ots) -Bereits zur zweiten Ausgabe erweitert der JAHRESZEITEN VERLAG dasVerbreitungsgebiet von "Clever leben". Nachdem im Mai die Erstausgabemit 350.000 Exemplaren erschienen ist, werden zukünftig über 15.000zusätzliche Exemplare in Apotheken distribuiert."Clever leben" erscheint in Zusammenarbeit mit der RatgebermarkeGU und verfügt mit insgesamt 30 renommierten Fachleuten über denumfangreichsten Zeitschriften-Expertenrat Deutschlands. Dabei gibt"Clever leben" Tipps und Tricks zu allen Themen, die Fraueninteressieren: Mode und Beauty, Kochen und Backen, Familie undPartnerschaft, Gesundheit und Seele, Haus und Garten, Kreativ und DIYsowie Reise und Freizeit.Die nächste Ausgabe erscheint am 02. August am Kiosk und wirdebenfalls zeitversetzt in Apotheken erhältlich sein. Für 2017 istnoch eine weitere Ausgabe im November geplant. Wie auch dieErstausgabe des Magazins erscheinen die weiteren Exemplare alsBundle-Ausgaben mit den JAHRESZEITEN VERLAG-Marken FÜR SIE, PETRA undVITAL. Den Anzeigenverkauf für "Clever leben" verantwortet BM BRANDMEDIA, der Vermarkter des Hamburger Verlages.Für den JAHRESZEITEN VERLAG ist "Clever leben" der fünfteMagazin-Neustart seit Anfang 2016. Mit FOODIE, ROBB REPORT DeutscheAusgabe, FÜR SIE Thermomix und FEEL GOOD konnte der Verlag binnen 17Monaten vier neue Zeitschriften erfolgreich im Markt durchsetzen.Damit zählt das mittelständische Verlagshaus zu den wesentlichenInnovationstreibern unter den deutschen Zeitschriftenverlagen. FürHerbst 2017 hat der Verlag eine weitere prominente Magazineinführungangekündigt.Pressekontakt:presse@jalag.de oder 040 2717-1422Original-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell