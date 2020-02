JAF veröffentlicht Videos mit Sicherheitstipps für angenehmes Autofahren in Japan; Fahrvorschriften in Japan sind anders als in anderen Ländern

Tokio (ots/PRNewswire) - Der japanische Automobilverband Japan AutomobileFederation (im Folgenden "JAF") kündigte am 4. Februar den Start einerdedizierten Webseite an, die Besuchern aus dem Ausland über dort veröffentlichteVideo-Clips die Fahretikette und Verkehrsregeln in Japan veranschaulicht.- Für sicheres und problemloses Autofahren in JapanIn Japan nehmen in diesen Tagen Verkehrsverstöße und Unfälle von ausländischenBesuchern mit Mietfahrzeugen zu. Um ihnen zu helfen, das Fahren in Japan sicherund ohne Probleme zu genießen, hat JAF Videos produziert und veröffentlicht, diedie Unterschiede bei der Fahretikette und den Verkehrsregeln zwischen Japan undanderen Ländern aufzeigen.- Videos in Englisch und fünf anderen Sprachen, die drei Themen behandeln, diebei ausländischen Besuchern für Verwirrung sorgenhttps://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-JapanDie kurzen Videos zeigen einen ausländischen Touristen, der mit einem in JapanAnsässigen eine Autofahrt unternimmt. Sobald der Tourist einen Unterschied zuden Verkehrsregeln in seinem Land entdeckt, gibt der Ortsansässige eineErklärung ab. Der Inhalt des Videos ist so gestaltet, dass er bei Zuschauernmehr Verständnis hervorruft. Die Videos wurden auf Englisch produziert und esgibt fünf weitere Versionen mit Untertiteln in Französisch, Deutsch, Chinesisch,Vietnamesisch und Portugiesisch. JAF bietet die Videos in insgesamt sechsSprachen an, um die Ratschläge für viele ausländische Besucher Japansverständlich zu machen. Sie behandeln drei sorgfältig ausgewählte Themen imZusammenhang mit der japanischen Fahretikette und den Verkehrsregeln, die fürBesucher aus dem Ausland besonders verwirrend sein können.1. LinksverkehrEin Linksverkehrssystem wird in 70 Ländern und Regionen praktiziert, und Japanist eines davon.2. StoppschildIn Japan haben die Stoppschilder die Form eines nach untengerichteten Dreiecks mit der Aufschrift "STOP" in japanischerSprache. Der internationale Standard ist ein achteckiges Schild mitder Aufschrift "STOP".*Einige japanische Stoppschilder enthalten das Wort "STOP" sowohl aufJapanisch als auch auf Englisch, aber die Anzahl dieser Schilder istbegrenzt.3. Anhalten vor dem BahnübergangIn einer sehr begrenzten Anzahl von Ländern und Regionen ist ein Anhalten voreinem Bahnübergang erforderlich. In Japan ist dies erforderlich, weil Züge durchenge Wohngebiete und Straßen fahren.Spezielle Website "Drive safe to enjoy your stay in Japan"https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-JapanOffizielle Website von JAF: https://english.jaf.or.jp/Pressekontakt:Yasuka AkimotoPublic AffairsJapan Automobile FederationTel: +81-3-3578-4920Fax: +81-3-3578-4912koho@jaf.or.jpWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141058/4511540OTS: Japan Automobile FederationOriginal-Content von: Japan Automobile Federation, übermittelt durch news aktuell