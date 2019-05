Hamburg (ots) -JACK is back: Ab der kommenden Saison 2019/2020 wird JACK DANIEL´STennessee Whiskey neuer Partner des FC St. Pauli in der zweithöchstenPartnerkategorie "Herz von St. Pauli". Der Vertrag läuft bis zum 30.Juni 2021 und gilt für die ersten drei Profi-Ligen. "Wir freuen unssehr, zurück am Millerntor zu sein. Der FC St. Pauli und JACKDANIEL´S haben viele Gemeinsamkeiten: beide Marken stehen für starkeWerte und eine einzigartige Herkunft. Beides ist sowohl für den FCSt. Pauli als auch für JACK DANIEL´S das Fundament all unseresHandelns." sagt Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-FormanDeutschland GmbH.Von Kiez zu KiezDie Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand: Der FC St. Pauli istuntrennbar verbunden mit dem Stadtteil und seinen Bewohnern. Das giltauch für JACK DANIEL´S Tennessee Whiskey, bei dem jeder einzelneTropfen aus Lynchburg, Tennessee stammt - einer Stadt mit nur einpaar Hundert Einwohnern und einer Ampel. Was beide außerdem eint, istihre Überzeugung: Wissen, wer man ist und wo man herkommt, sich fürniemanden verbiegen und für die eigenen Ideale gerade machen. BeidePartner sind "United in Independence".Eine attraktive und verlässliche PartnerschaftEs ist nicht die erste Zusammenarbeit: bereits von 1997 bis 2000engagierte sich JACK DANIEL´S beim FC St. Pauli und warTrikot-Sponsor der Kiezkicker. "Wir sind glücklich, dass wir diesesEngagement nun wiederbeleben. Diese Kooperation zeugt von großemVertrauen in den Verein und zeigt, dass der FC St. Pauli auch fürinternationale Marken ein attraktiver und verlässlicher Partner ist",sagt Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli. Um sich einen Eindruckvon der bewährten Qualität und Authentizität des neuen, altenSponsors zu verschaffen, macht eine Delegation der Braun-Weißen imRahmen der USA-Reise auch einen Abstecher zur JACK DANIEL Distilleryin Lynchburg, Tennessee.Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/mNq4LTAbdruck frei, Beleg erbeten.PLAY FAIR, DRINK RESPONSIBLY.©2019 JACK DANIEL'S. JACK DANIEL'S UND OLD NO.7 SIND EINGETRAGENEMARKEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.Pressekontakt:JACK DANIEL´S (www.jackdaniels.de):Felicitas von Kap-HerrKK03 Agenturgruppe GmbHAn der Alster 2520099 HamburgTel: +49 (0)170-522 28 22E-Mail: fvk@kk03.deFC St. Pauli von 1910 e.V. (www.fcstpauli.com)Christoph PieperLeitung MedienHarald-Stender-Platz 120359 HamburgTel: +49 (0)40 317 874-390E-Mail: christoph.pieper@fcstpauli.comOriginal-Content von: JACK DANIEL`S, übermittelt durch news aktuell