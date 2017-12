Düsseldorf (ots) - Mit der Veranstaltung möchte das PolnischeInstitut Düsseldorf die Öffentlichkeit auf große Feierlichkeiten zum100. Jubiläum der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens imnächsten Jahr 2018 aufmerksam machen.Keine der Persönlichkeiten aus der polnischen Geschichte ist mitder Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens nach 123 JahrenTeilungen durch Preußen, Russland und Österreich so verbunden, wieJózef Pilsudski. Das genaue Datum dieses Ereignisses ist der 11.November 1918, als Polen als souveräner Staat wieder auf derpolitischen Landkarte erschienen ist. An diesem Tag übertrug derPolnische Regentschaftsrat Józef Pilsudski den Oberbefehl über diepolnische Armee und kurz danach die Leitung des polnischen Staates.Anlässlich des 150. Jahrestages des Geburtstages von JózefPilsudski lädt das Polnische Institut Düsseldorf herzlich zum Vortragund zur Ausstellung "Józef Pilsudski - Staatsmann Polens und Europas"am Dienstag, 5.12.2017, um 18.00 Uhr ins Polnischen InstitutDüsseldorf, Citadellstrasse 7 ein.Begrüssung: Wojciech J. Poczachowski, Direktor des PolnischenInstituts DüsseldorfVortrag: Wojciech Markert, Józef-Pilsudski-Museum in Sulejówek beiWarschauJózef Pilsudski gehört zu einer Reihe von großen Persönlichkeitender polnischen Geschichte, Wissenschaft und Kultur, die geborenwaren, als der polnische Staat aufgeteilt war und politisch nichtexistierte. Gestorben sind sie jedoch bereits im wiederentstandenenPolen, zur Zeit der 2. Republik in der Zwischenkriegszeit. Zu derReihen gehören auch u.a. Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), Pianist,Komponist und der erste polnische Ministerpräsident, MariaSklodowska-Curie (1867-1934), Karol Szymanowski (1882-1937),Komponist und viele andere.Józef Klemens Pilsudski (5. Dezember 1867-12. Mai 1935) war einpolnischer Politiker und Militär, Staatschef des unabhängigen Polensvon 1918 bis 1922, erster Marschall der Zweiten Polnischen Republikund Mitbegründer des modernen polnischen Staates.Józef Pilsudski gilt neben Nikolaus Kopernikus, Fryderyk Chopin,Marie Sklodowska Curie und Papst Johannes Paul II. als eine derberühmtesten und charakteristischsten Persönlichkeiten in derpolnischen Geschichte. 2017 jährt sich der 150. Geburtstag desMarschalls und der 100. Jahrestag seiner Inhaftierung in der FestungMagdeburg.Das polnische Parlament erklärte das Jahr 2017 zumJózef-Pilsudski-Jahr.Pressekontakt:Andrzej KolinskiTel. +4921186696-12E-Mail: andrzej.kolinski@instytutpolski.orgOriginal-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell