Ivonne Marschall wird Leiterin des Englischen Dienstes von dpa international (FOTO)

Berlin (ots) -Ivonne Marschall (41) wird neue Leiterin des englischen Dienstesvon dpa international. Sie wechselt zum 15. November als Nachfolgerinvon Marco Mierke an die Spitze des Dienstes, für den sie bereits infrüheren Jahren an verschiedenen Standorten arbeitete. Seit knappzwei Jahren leitet die 41-Jährige Österreicherin denFremdsprachendesk der dpa English Services. Marschall leitet künftigdie englischsprachige Berichterstattung von dpa international und dieauf die Standorte Berlin und Sydney verteilte Redaktion. Derenglische Dienst versorgt die dpa-Kunden weltweit rund um die Uhr mitaktuellen Nachrichten, Features und Analysen in englischer Sprache.Ivonne Marschall hat Translationswissenschaften(Deutsch/Englisch/Japanisch) und Politikwissenschaft an derUniversität Wien studiert und bereits während des Studiums (seit1998) als Agentur-Reporterin gearbeitet, damals bei der japanischenNachrichtenagentur Kyodo News, zuständig für Österreich und dieinternationalen Organisationen (UN, IAEO, OSZE, OPEC etc.), Osteuropaund Balkan. Zum Team von dpa international stieß sie Anfang 2007 alsKorrespondentin für den englischen Dienst in Wien, 2008 wechselte siefür drei Jahre als Redakteurin an den Asien-Tisch des englischenDienstes nach Bangkok. Sie gehörte 2011 zum Gründungsteam des neuaufzubauenden Fremdsprachendesks in der Berliner Zentralredaktion derdpa und leitet die Einheit seit 2017. Sie war 2015/16 eine der erstenAbsolventinnen des steps-Programms für den Führungsnachwuchs der dpa."Ivonne Marschall hat sich als Leiterin des Fremdsprachendeskshohe Verdienste um die internationale und mehrsprachigeBerichterstattung der dpa erworben, sie führt das Team umsichtig undist innerhalb der Ressorts und Redaktionen der dpa bestens vernetzt.Mit ihrer Erfahrung als Korrespondentin sowie Desk-Redakteurin desEnglischen Dienstes ist sie eine Idealbesetzung für die Nachfolge vonMarco Mierke", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Marco Mierkedanke ich für seine herausragende Leistung beim Umbau des Dienstesund der schwierigen Neustrukturierung beim Wechsel von dreiStandorten (Berlin-Washington-Bangkok) auf zwei Desks in Berlin undSydney", so Gösmann weiter.dpa international ist die Dachmarke, unter der die Agentur ihreaußerhalb Deutschlands vertriebenen Dienste versammelt. NebenWeltnachrichtendiensten in Englisch, Spanisch und Arabisch gehörendazu der dpa-Europadienst in deutscher Sprache und Service- undVerbrauchernachrichten sowie Featuredienste. Auf Englisch berichtetdpa seit 1957 mit eigenen Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch);Social Web: www.dpa.com/de/social-media