Iveda Solutions-Aktie: Darum fallen die Aktien!

Iveda teilte am Montag mit, dass Utilus alle Smart-City-Technologien von Iveda, einschließlich Videoüberwachung, KI-basierter Videoanalyse, IvedaSPS (Smart Power System) und IvedaPinpoint (standortbasierte Tracker und intelligente Sensoren), in einer zentralisierten Managementplattform zusammenführt. Höhepunkt von fast zwei Jahrzehnten Produktentwicklung "Unsere Smart-City-Technologien sind der Höhepunkt von fast zwei Jahrzehnten Produktentwicklung und Erfahrung in der Bereitstellung von Cloud-basierten Lösungen," sagte David Ly,…