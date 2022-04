Iveda-Aktie: $1,3 Mio. Auftrag erhalten!

Zusammenarbeit mit IP Dream Iveda Solutions Inc (NASDAQ:IVDA) schloss eine strategische Zusammenarbeit mit IP Dream, Inc. mit dem Erstauftrag zum Kauf von 50 Utilus Smart Pole Einheiten für 1,3 Millionen Dollar. IP Dream wird Utilus an seine landwirtschaftlichen Kunden liefern, die in Japan hochwertiges Obst produzieren. IP Dream wird das Videoüberwachungssystem von Utilus mit der intelligenten Videosuche von IvedaAI einsetzen, um Obstplantagen vor… Hier weiterlesen