Itzehoer Aktien Club erklärt warum Aktien steigen

Itzehoe (ots) - US-Aktien haben in den letzten 50 Jahren eineRendite von rund 9% pro Jahr erzielt. Doch Aktien lohnen sich nichtnur im Mutterland des Kapitalismus, sondern auch hierzulande: Der DAXstieg seit seiner Geburt im Jahr 1988 von 1.000 auf aktuell rund11.000 Punkte. Damit brachte er es in den letzten 30 Jahren auf über8% pro Jahr. Warum sehen viele Deutsche Aktien dann trotzdem alsrisikoreich an und vergleichen die Börse gar mit einem Spielkasino?Möglicherweise, weil Aktien neben ihrer makellosen Langfristbilanzauch eine Schattenseite haben: kurzfristig schwanken sie erheblich.Damit bergen sie in der Tat das Risiko, dass ein Anleger amAktienmarkt Geld verliert. Zumindest dann, wenn er nachKursrückgängen Nerven oder Geduld verliert und mit Verlust verkauft.Genau genommen liegt das Risiko damit aber nicht in den Aktien,sonder vielmehr im Anleger selbst. Schließlich hat allein er es inder Hand, ob er seine Aktien nach einem temporären Kurseinbruchverkauft oder langfristig hält und Gewinn einfährt. Warum aber fälltes vielen Anlegern so schwer, die kurzfristigen Schwankungen derBörse zu ignorieren und langfristig investiert zu bleiben? Nun, nebender Tatsache dass der Mensch ein Herdentier ist, liegt das vermutlichan den hierzulande doch weit verbreiteten Wissenslücken zum ThemaWirtschaft und Börse. Wem klar ist, warum der Aktienmarkt langfristigsteigen muss, der wird sich leichter tun, Kurstäler auszusitzen alsderjenige, für den der langfristige Aufwärtstrend der Börse einegewagt These oder gar reine Glückssache ist. "Die Börse verlangtÜberzeugung und schnell fallen ihr die nicht Überzeugten zum Opfer",bringt es ein Börsensprichwort auf den Punkt. Für den persönlichenBörsenerfolg bedarf es darum einer festen Überzeugung - und dieresultiert aus Wissen.Insbesondere dem Wissen über die simple aber grundlegende Frage:Warum steigen Aktien eigentlich langfristig? Die Antwort darauflautet: Weil die Weltwirtschaft langfristig wächst. Und mit ihr dieUnternehmen, deren Umsätze, Gewinne und folglich deren Börsenwerte.Über den Aktienmarkt - und nur über diesen - lässt sich unmittelbaram Wachstum der Weltwirtschaft teilhaben. Doch warum wächst dieWeltwirtschaft? Nun, einerseits aufgrund des technologischenFortschritts. Dieser sorgt dafür, dass wir immer effizienter unddemzufolge mehr und kostengünstiger produzieren können. Undandererseits, weil die Weltbevölkerung ständig wächst - allein 2018um rund 80 Millionen Menschen. Weltweit kommt also Jahr für Jahr soviel wie die Gesamtbevölkerung Deutschlands hinzu. Von aktuell rund7,6 Milliarden Menschen wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf rund 10Mrd. Menschen ansteigen. Ein Zuwachs von über 2 Milliarden Menschen,mehr als die Gesamtbevölkerung Chinas. Damit steigt auch dieNachfrage nach Autos, Smartphones, Medikamenten oder schlicht Essenund Trinken. BMW, Apple, Novartis, McDonald's und Coca-Cola wird esfreuen. Kein Wunder also, dass die Wirtschaft wächst und angesichtssteigender Kundenzahlen und effizienteren Produktionsmethoden immermehr Geld verdient. Anders als die kurzfristigen, unberechenbarenKursschwankungen an der Börse ist dieser langfristige Wachstumstrendder Weltwirtschaft sehr stabil und zudem berechenbar: So wächst dieWeltwirtschaft seit Jahrzehnten recht konstant mit nominal rund 6%pro Jahr. Kein Wunder also, dass auch die Umsätze, Gewinne und damitdie weltweiten Aktienkurse diesem langfristigen Wachstumstrendfolgen. Berücksichtigt man dazu noch, die jährlicheDividendenausschüttung in Höhe von rund 3% pro Jahr, erklären sichdie eingangs für DAX und Dow erwähnten Gesamtrenditen von im Schnitt8-9% pro Jahr in den letzten 30 bzw. 50 Jahren. Mit diesem Wissensollten sich dann auch die kurzfristige Börsenschwankungen entspanntaushalten lassen.