Iteris: Glauben Sie das?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ CM notiert Iteris per 20.07.2018 bei 5,39 USD. Iteris zählt zu "Elektronische Geräte und Instrumente".Iteris haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Für Iteris liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Iteris vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (5,39 USD) könnte die Aktie damit um 76,25 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Iteris-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

