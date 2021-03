Iteris Aktie: Aktien notieren höher, da der Vorstand den Vorschlag zur Übernahme von Rekor Systems ablehnt!

Das Board von Iteris Inc. (NASDAQ:ITI), einem Unternehmen für intelligentes Mobilitätsinfrastrukturmanagement, hat einstimmig das unverbindliche, unaufgeforderte Angebot von Rekor Systems Inc. (NASDAQ: REKR) abgelehnt, Iteris für 17% in bar und 83% Rekor-Aktien zum aktuellen Aktienkurs zu übernehmen. Der Vorstand von Iteris lehnte das unaufgeforderte Angebot einstimmig ab, da es das Unternehmen deutlich unterbewertet, so Tom Thomas, Chairman von Iteris. “Der Vorstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung