Itasca Capital: Das hätte keiner erwarten können!

An der Heimatbörse Xetra Venture notiert Itasca Capital per 24.07.2018 bei 0,63 CAD. Itasca Capital zählt zu "Asset Management & Custody Banken".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Itasca Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Itasca Capital jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Itasca Capital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Itasca Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,94, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,09, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Weiterlesen...