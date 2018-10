Italy's Finest: Neuer Look für die Costa Fortuna zur Rückkehr nach Europa (FOTO)

Genua (ots) -Die Costa Fortuna wird für ihre Rückkehr von Asien nach Europaumgestaltet und erhält viele neue Bereiche in typisch italienischemDesign. Das Schiff wird ab Ende März 2019 jeden Freitag von Genua zuKreuzfahrten ins Mittelmeer aufbrechen. Mit ihr nimmt Costa Crocierewieder einen regelmäßigen Kreuzfahrtbetrieb ab seinem Heimathafen undGründungsort Genua auf.Die Costa Fortuna kehrt im März 2019 nach Europa zurück und wirdvorher vom 10. bis zum 16. Dezember in Singapur extra für deneuropäischen Markt neugestaltet. Das neue Design in vielenGästebereichen wird Reisenden "Italy's Finest" in Vollendung bieten.Insgesamt investiert die italienische Reederei dafür 8 MillionenEuro. Das Schiff, das 3.470 Gäste aufnehmen kann, bricht mit Beginndes Frühjahrs 2019 jeden Freitag ab Genua zu einer einwöchigenMittelmeer-Kreuzfahrt auf.Die Umgestaltung der Costa Fortuna übernimmt die Artefice Group,die seit über 22 Jahren italienische und internationale Unternehmenbei der Markenentwicklung und in Designfragen unterstützt. Die neuenShops an Bord der Costa Fortuna werden von der Mailänder FirmaDordoni Architetti gestaltet, die unter anderem auch die Shops desitalienischen Luxuslabels Dolce & Gabbana sowie die Kabinen für dasneue Flaggschiff der Reederei, die Costa Smeralda, entworfen haben.Seit 70 Jahren verbinden Gäste mit Costa Kreuzfahrten italienischeKüche und Genuss auf See. Zum gastronomischen Erlebnis an Bord gehörtauch eine echte italienische Pizza, die auf der Costa Fortunanatürlich nicht fehlen darf. Darum entsteht auf Deck 10 die PizzeriaPummid'Oro Pizza. Hier erhalten Gäste in typisch italienischemAmbiente Pizza aus erstklassigen Zutaten wie San Marzano DOP Tomaten,besonders bekömmlicher Sauerteig mit ausgewählten Mehlen. DerMozzarella für die Pizza und andere Standardgerichte wird sogardirekt an Bord hergestellt. Die verschiedenen Sorten wie "Fior dilatte", "Treccia", Büffelmozzarella und "Stracciatella" werden fürviele Gerichte, die Reisende an Bord genießen können, verwendetEine weitere tolle Neuerung: Die Eisdiele Gelateria Bar Amarillowird auf der Costa Fortuna direkt neben dem zentralen Pool auf Deck 9eingerichtet. Damit ist das köstliche, handgemachte und jeden Tagfrisch an Bord zubereitete Eis für Gäste noch viel schneller undbequemer zu erreichen. Das neue Design des Bereichs erinnert antraditionelle italienische Badeanstalten, von denen sich dieArchitekten der Artefice Group inspiriert ließen. Dank der gewähltenPastellfarben entsteht eine verspielte und entspannte Atmosphäre unddamit echtes italienisches Flair.Ein Hingucker wird das elegante und komplett renovierte zentraleAtrium der Costa Fortuna: Es wird von drei großen Segeln dominiert.Sie werden von LEDs in verschiedenen Farben angestrahlt, die von denGelbtönen des Costa Logos inspiriert sind und einen tollen Rahmen füreinen Espresso an der Bar des Atriums schaffen.Der Conte Verde verwandelt sich auf der Costa Fortuna in einenmultifunktionalen Raum, in dem die Gäste vor allem italienischeDrinks in der Loungebar genießen können. Auch für Konferenzen undMeetings wird nach der Neugestaltung Platz sein. Gemütlichkeitentsteht im Conte Rosso durch eine neue Lichtinstallation, so dassGäste bei einem Glas Wein das Unterhaltungsangebot der Piano Bar innoch schönerem Ambiente genießen können. Auch die Sala Leonardo wirdein neues Gesicht bekommen: Sie erhält ebenfalls eine moderneBeleuchtung und die erweiterte Tanzfläche bietet abends nun mehrPlatz zum Feiern. Zusätzlich werden die Freibäder, Whirlpools sowiedie beiden Hauptrestaurants mit effizienteren Beleuchtungssystemenausgestattet.Besonderes Augenmerk wird bei Costa Kreuzfahrten auf die Suitengelegt, die Komfort und Eleganz seit jeher garantieren: Die Gästedieser Kabinen können sich unter den Wasserdüsen der brandneuenDuschen entspannen. Sie sind mit Lichtern bestückt und werden dieWhirlpools ersetzen. Im Zuge der Umbauarbeiten werden auch die Küchendes Club Restaurants so angepasst, dass Suite-Gäste ein speziellesMenü erhalten können, das je nach Verfügbarkeit auch Mitglieder desCosta Club Perla Diamante zur Verfügung stehen wird.Damit die Gäste die schönsten Momente ihres Urlaubs festhaltenkönnen, entsteht auf Deck 4 ein Fotoshop mit einerAusstellungsgalerie. Unter anderem können Reisende ihre Fotos hiermit einer Vielzahl von Farbschattierungen ("Photo Shades") anpassen.So entstehen professionelle Fotos, hochwertige Fotobücher, Portraitsmit fesselnden Einstellungen und Hintergründen sowie klassische Fotosals Souvenirs, die die Highlights der Kreuzfahrt festhalten. Diesesneue "My Moments" wird zuerst ab Oktober auf Costa Pacifica und dannab Dezember auf der Costa Diadema zu finden sein.Nach Abschluss der Werftarbeiten in Singapur wird die CostaFortuna vom 16. Dezember 2018 bis zum 26. Februar 2019 auf zweiverschiedenen einwöchigen Routen segeln, die von Singapur auskombiniert werden können und nach Thailand, Malaysia und Kambodschaführen. Am 5. März 2019 findet die Überfahrt von Singapur nach Genuastatt, dem zukünftigen Heimathafen des Schiffes für den Rest desJahres. Der erste Anlauf ist für den 26. März 2019 geplant. Vom 29.März bis zum 8. November 2019 bricht das Schiff jeden Freitag abGenua zu 7-tägigen Touren ins Mittelmeer auf. Zwei Routen sindbuchbar: Im Frühjahr und Herbst wird das Schiff neben dem ligurischenHafen auch Marseille, Barcelona, Valencia, Civitavecchia und LaSpezia besuchen. Für den Sommer sind Anläufe in Marseille, Tarragona,Palma de Mallorca sowie ein längerer Zwischenstopp in Ibiza und Olbiageplant. Insgesamt wird die Costa Fortuna 34 Mal Genua anlaufen.Neue Asienkreuzfahrten mit der Costa Fortuna: Die neuen Angebotewerden von Dezember 2018 bis Februar 2019 auch für Reisen in Fernostab Singapur verfügbar sein. Die Reisen werden auf allen Märktenangeboten und verkauft. Weitere Informationen zu den Costa FortunaReisen unter https://www.costakreuzfahrten.de/fortunaPressefotos zum Download: https://we.tl/t-QiB27sscbuÜber Costa Kreuzfahrten:Costa Crociere ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mitHauptsitz in Genua. Sie ist Teil der Carnival Corporation & plc, desweltweit größten Freizeit- und Reisekonzerns. Zur Costa Flottegehören heute 14 Schiffe, die unter italienischer Flagge auf über 140verschiedenen Routen in 260 Destinationen fahren. 19.000 Mitarbeiterarbeiten jeden Tag mit großer Leidenschaft, um ihren Gästen unter demMotto "Italy's Finest" eine einmalige Mischung aus italienischerLebensart, Gastfreundschaft und Küche zu bieten. 2018 feiert dasUnternehmen 70-jähriges Jubiläum. Mit der Costa Smeralda wird imOktober 2019 das erste von zwei neuen, besonders umweltfreundlichenKreuzfahrtschiffen in Dienst gestellt, die zu 100 Prozent mitFlüssigerdgas (LNG) betrieben werden können.Pressekontakt:Pressekontakt Costa Kreuzfahrten:Costa Kreuzfahrten Niederlassung der Costa Crociere S.p.A.Hanja Maria RichterAm Sandtorkai 3920457 HamburgTelefon: +49 (0)40 30239502E-Mail: hanjamaria.richter@de.costa.itOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell