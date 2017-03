Italtel konzentriert sich bei der CeBIT 2017 auf digitale Transformation

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Es werden eine hochentwickelte Telemedizin-Plattform, SDN- undNFV-Lösungen und die Überwachungsinstrumente für die ErlebnisqualitätpräsentiertItaltel, ein führendes Telekommunikationsunternehmen in denBereichen IT-Systemintegration, Managed Services,Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) und All-IP-Lösungen, wirdseine neusten digitalen Transformationslösungen auf der CeBIT 2017präsentieren.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480034/Italtel_CeBIT.jpg )Mit Fachwissen im Bereich Internet der Dinge (IoT), CloudComputing, Software Defined Networking (SDN), NFV, Cybersicherheitund Analytik hat Italtel eine Reihe von Kernangeboten identifiziert,von denen das Unternehmen annimmt, dass sie neueGeschäftsgelegenheiten für Anbieter und Unternehmen eröffnen werden."Da alles auf der Welt digital und smart wird, müssen Betreiberneue Möglichkeiten finden, um erfolgreich zu sein", so StefanoPileri, CEO von Italtel. "Die Lösungen, die wir auf der CeBITpräsentieren werden, werden Betreibern und Unternehmen zeigen, wiewir sie beim digitalen Transformationsprozess unterstützen können,einschließlich IT und Netzwerkkonvergenz, Smart Health,Interoperabilität und Erlebnisqualität.Die folgenden Themen werden von Italtel behandelt:Smart Health ? Italtel wird eine hochentwickelteTelemedizin-Lösung präsentieren, die auf seiner DoctorLINK-Plattformbasiert, die Telepräsenz-Tools, IoT-Geräte zur Messung vonVitalparametern, persönliche Krankenakten undSpezialistenkonsultationsmöglichkeiten aus der Distanz beinhaltet.IT/Netzwerkkonvergenz ? Italtel wird demonstrieren, wie es diesenAspekt im Bereich Unified Communications and Collaboration (UC&C)abdeckt, indem es sowohl hochmoderne Kollaborationslösungen wieEmbrace und leistungsstarke SDN-Anwendungen wie Netwrapper anbietet,die Netzwerke und Serviceanwendungen "verpacken", um eine fruchtbareHarmonisierung zu ermöglichen.Interoperabilität ? Italtel wird seine Fähigkeit präsentieren, aufkomplexe Infrastrukturanforderungen einzugehen, wie etwa die derSession Border Controller (SBC) für Unternehmen, NetMatch-S LE.Überwachung ? Italtel wird demonstrieren, wie es führende interneÜberwachungslösungen in komplexen Umgebungen bereitstellt, mit seineri-QAC-Lösung, die dazu entwickelt wurde, eine aktive Überwachung undeine Echtzeit-Erlebnisqualität zu gewährleisten.Italtel stellt auf der CeBIT aus - Stand H12-B56, in Halle 12 - inHannover, von Montag, 20. März bis Donnerstag, 24. März.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Italtel-Seite derCEBIT-Website: http://www.cebit.de/exhibitor/italtel/R663409Italtel entwirft und bietet All-IP-Kommunikationslösungen, ManagedServices, IT-Systemintegrationsdienste, Netzwerkintegration undMigrationsaktivitäten. Zu den Kunden von Italtel zählen mehr als 40der weltweit führenden TLC-Betreiber und SPs. Italtel ist in mehrerenLändern vertreten, darunter Frankreich, Großbritannien, Spanien,Deutschland, Polen, Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador undKolumbien. http://www.italtel.comPressekontakt:+39-02-4388-5275Mobil: +39-335-769-4240E-Mail: laura.borlenghi@italtel.comOriginal-Content von: Italtel, übermittelt durch news aktuell