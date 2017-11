Italtel führt offenes Innovationsprogramm ein

Mailand (ots/PRNewswire) -Neues Innovationsmodell fördert Industriepartnerschaften, umTechnologien der nächsten Generation umzusetzenItaltel, ein führendes Telekommunikationsunternehmen in denBereichen IT-Systemintegration, Managed Services,Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) und All-IP-Lösungen, hat einoffenes Innovationsprogramm gestartet, in dessen Rahmen es mitStart-ups und neuen Unternehmen zusammenarbeiten wird, um neueTechnologien für solche Anwendungen wie Industry 4.0, Smart Citiesund Digital Healthcare einzusetzen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )Im Rahmen des Programms wird Italtel mit Start-ups und kleinerenUnternehmen zusammenarbeiten, um deren Lösungen mit dem Ziel zuentwickeln und zu testen, sie gemeinsam zu kommerzialisieren. Dabeiwird sich das Unternehmen anfänglich auf Technologien für dasInternet der Dinge (IoT), Blockchain und Cybersicherheitkonzentrieren."Italien verfügt über ein solides unternehmerisches Fundament, dasKreativität und innovative Ideen fördert, doch Start-ups undKleinunternehmen stehen häufig nur beschränkte Mittel zur Verfügung,um diese Ideen weiterzuentwickeln", sagte Luca Ferraris, Head ofStrategy, Innovation & Collaboration Italtel. "Darum ist diesesProgramm so wichtig; es bietet ein innovatives Netzwerk und eineGelegenheit zur Zusammenarbeit, die nicht auf das Labor beschränktist."Die Nutzung von physischen Räumlichkeiten, Testanlagen undIT-Ressourcen gehören zu den Mitteln, die Italtel Programmteilnehmernin Settimo Milanese und Carini (Palermo) bieten kann. Im Austauschfür diese Unterstützung wird Italtel die Technologien und Anwendungeneinsetzen können, die im Rahmen des Programms entwickelt wurden, undsie schnell auf den Markt bringen.Seit dem Start des Programms vor sechs Monaten haben 60teilnehmende Unternehmen bereits eine Beurteilung für ihrebahnbrechende Arbeit erhalten, die neue Möglichkeiten in Industry 4.0eröffnet."Das Projekt ist eine hervorragende Gelegenheit für unserePartner, Unterstützung dabei zu erhalten, maßgebliche industrielleHindernisse zu überwinden, die bei der Einführung neuer Produkteauftreten, und eine Plattform zu haben, die es ihnen ermöglicht,globale Märkte zu erreichen", fügte Ferraris hinzu.Weitere Einzelheiten über das Programm "Open Innovation" vonItaltel, einschließlich Informationen über die Aufnahme in dasProgramm, finden Sie auf: http://www.italtel.com/it/open-innovation/Italtel entwirft und bietet All-IP-Kommunikationslösungen, ManagedServices, IT-Systemintegrationsdienste, Netzwerkintegration undMigrationsaktivitäten. Zu den Kunden von Italtel zählen mehr als 40der weltweit führenden TLC-Betreiber und SPs. Italtel ist in mehrerenLändern vertreten, darunter Frankreich, Großbritannien, Spanien,Deutschland, Polen, Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador undKolumbien.http://www.italtel.comPressekontakt:Laura BorlenghiTel.: +39 3357694240Tel.: +39 02 4388 5275laura.borlenghi@italtel.comOriginal-Content von: Italtel, übermittelt durch news aktuell