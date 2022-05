Italiens Wirtschaft wächst überraschend

ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Italien ist zu Jahresbeginn überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im ersten Quartal 0,1 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Statistikamt Istat nach einer zweiten Schätzung am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet, die eine Schrumpfung um 0,2 Prozent ergeben hatte.

Belastet wurde das Wachstum zum Jahresstart durch den privaten Verbrauch, der nachgab. Dagegen stiegen die Investitionen der Unternehmen an. Der Außenhandel bremste das Wachstum, da die Importe stärker stiegen als die Exporte./bgf/la/jha/