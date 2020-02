Italiens Geschäftsklima verbessert sich überraschend - Konsumlaune schwächer

ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich im Februar überraschend verbessert.



Der Indexwert für das Produzentenvertrauen sei um 0,6 Prozent auf 100,6 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 99,4 Punkte gerechnet. Außerdem wurde der Wert für Januar leicht um 0,1 Punkte nach oben revidiert.

Zuletzt hatten sich bereits in anderen großen europäischen Volkswirtschaften die Stimmung in den Unternehmen trotz der Coronavirus-Krise überraschend robust gezeigt. In Deutschland war das Ifo-Geschäftsklima für Februar gestiegen und in Frankreich hatte es sich unverändert gezeigt. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland und Frankreich.

Dagegen meldete Istat beim Verbrauchervertrauen einen leichten Dämpfer. Hier sank der entsprechende Indexwert für Februar um 0,4 Punkte auf 111,4 Zähler. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet./jkr/jsl/stk