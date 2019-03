Italiens Aufseher verbieten ING Neukundengeschäft wegen Kontrollmängeln

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

ROM (dpa-AFX) - Die niederländische Bank ING muss in Italien vorerst auf Geschäfte mit Neukunden verzichten.



Da eine Untersuchung zwischen Oktober und Januar Defizite beim Umgang mit Anti-Geldwäscheregeln festgestellt habe, dürfe die italienische ING-Tochter vorerst keine Geschäfte mit Neukunden mehr machen, teilte die italienische Notenbank am Wochenende mit. ING will nun nach eigenen Angaben die Probleme schnellstmöglich beheben, damit das Verbot aufgehoben wird. Die Aktien der ING Groep fielen am Montag um mehr als 3 Prozent.

Italien ist nicht das erste Land, in dem die ING-Gruppe derartige Probleme hat. Erst im September hatte sich der Konzern mit den Niederlanden wegen einer zu laschen Kontrolle und eines damit einhergehenden Geldwäscheverdachts auf die Zahlung von 775 Millionen Euro geeinigt./mis/tav