Italienisches Unternehmen Immergas baut Anlage im National Hi-Tech District von Changzhou

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 9. April unterzeichnete derChangzhou National Hi-Tech District (CND) das erste Bündel anwichtigen Projekten für 2018. Das italienische Unternehmen Immergasunterschrieb ein Abkommen als Generalbevollmächtigter für gewerblicheKessel und Wandboiler. Die Immergas-Anlage im District ist die ersteProduktionseinrichtung des Unternehmens außerhalb Europas und wirdals Produktions- und Marketingzentrale für den Asien-Pazifik-Raumdienen.Immergas wurde 1964 gegründet und verfügt über Geschäftsbetriebein über 40 Ländern. Das Unternehmen gilt als führender Hersteller vonHeizungs-, Klima- und Lüftungstechnikteilen (HVAC) in Italien undgenießt seit 15 Jahren mit weltweit über sechs Millionen verkauftenEinheiten den Ruf als meistverkaufte Marke des Landes.Als Folge zwanzigjähriger Entwicklungsprozesse und dem 1997stattgefundenen Eintritt in den chinesischen Markt sieht ImmergasChina momentan als bedeutendsten Überseemarkt des Unternehmens.Angesichts der gewaltigen Möglichkeiten, die mit Chinas anhaltendemWirtschaftswachstum einhergehen, entschied Immergas sich im Anschlussan umfangreiche Untersuchungen und Verhandlungen für den Bau einerwerkseigenen Anlage im CND. Die neue Anlage dient der Produktion,Entwicklung und dem Verkauf eines vielfältigen Sortiments angewerblichen Kesseln sowie Wandboilern, um den enormen Bedarf deschinesischen Wärmemarkts decken zu können. Mit einer erstenInvestition von 6 Millionen USD soll die 5300 Quadratmeter großeAnlage jährlich 100.000 Kessel produzieren und zu einem der führendenHersteller innerhalb des High-Tech-Districts werden.Der 1992 gegründete CND ist einer der ersten nationalenHigh-Tech-Districts Chinas. Darüber hinaus beherbergt der District,der sich in nächster Nähe von Shanghai, Nanjing und Hangzhoubefindet, zwei der besten offenen Hafen Chinas - Changzhou Port undChangzhou Benniu International Airport - sowie den Bahnhof vonChangzhou, eine der wichtigsten Stationen auf derHochgeschwindigkeitsstrecke Peking-Shanghai. Zwei Schnellstraßen,drei Provinzstraßen und drei Flüsse durchqueren die Region undschaffen somit ein zugängliches und komfortables Wasser- Land- undLuftverkehrsnetzwerk, das den zügigen Versand ausgehender Sendungenzu ihren Endzielen begünstigt.CND hat das Interesse von Investoren aus 68 Ländern und Regionenweltweit geweckt. Mittlerweile haben sich 1683 Unternehmen mitAuslandskapital im District niedergelassen. 38Fortune-500-Unternehmen haben in 51 Projekte investiert, von denensich mehr als 46 mit Kapitalanlagen von über 100 Millionen USDbeteiligt haben. Zahlreiche Weltmarktführer, einschließlich LANXESS,thyssenkrupp und Novelis, konnten ein rapides Wachstum ihrerGeschäftsabläufe im District beobachten.23 Schlüsselprojekte, die sich mit neuen Materialien, Biomedizin,intelligenter Produktion und modernen Dienstleistungen befassen,wurden im Rahmen dieses Projektbündels unterzeichnet. DieGesamtinvestition für die Projekte belief sich auf 13,8 MilliardenYuan. Dies beinhaltete 10 Projekte mit Auslandskapital mit einerkombinierten Investition von 442 Millionen USD.