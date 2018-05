Italienisches Landgut mit eigener Basilika wird ohne Mindestgebot über Concierge Auctions versteigert

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions wird die Villa Badia,ein im italienischen Piedmont gelegenes ehemaligesBenediktinerkloster mit eigener Basilika und denkmalgeschütztenBaudenkmälern, auf dem Wege der Versteigerung veräußern. Die aus dem11. Jahrhundert stammende Villa und die angrenzende historische Abteiwurden erst kürzlich restauriert, die einzigartigen historischenMerkmale, darunter Fresken aus dem 14. Jahrhundert, blieben dabeierhalten. Das mit ursprünglich 10 Millionen Euro gelistete Anwesenwird am 29. Juni ohne Vorbehalt an den Meistbietenden verkauftwerden. Gebotsbeginn ist am 26. Juni.Das historische Landgut mit weitem Blick auf eine grüneParklandschaft war ursprünglich als Teil der romanischen Abtei vonSanta Giustina di Sezzadio angelegt worden. Das Anwesen umfasst nebender 3.100 Quadratmeter großen, im traditionellen mediterranen Stilerbauten Hauptvilla eine Reihe von Nebengebäuden, die sich ideal fürtouristische Zwecke oder eine weitere Entwicklung eignen, und dieweitläufigen Kellergewölbe sorgen für zusätzliches Potenzial. Dassdie an die Villa angrenzende romanische Basilika zum nationalenKulturerbe erklärt wurde, zeugt von ihrer historischen Bedeutung. Inder Kirche finden sich eine Krypta aus dem 8. Jahrhundert, einMosaikboden und eine Reihe von Renaissance-Fresken. Auf dem neunHektar großen Außengelände befinden sich außerdem ein Schwimmbad, einTennisplatz und ein kleiner See.Das Piemont ist als kulinarisches Reiseziel bekannt und ziehtBesucher mit seinen gastronomischen Genüssen und dem berühmten Weinder Region, dem Barolo, an. Die Villa Badia, die im Herzen der deritalienischen Alpen gelegen ist, bietet leichten Zugang zu einerReihe von mondänen Skigebieten wie Via Lattea Sestriere, Cervinia undCourmayeur. Im Sommer ist die glamouröse Hafenstadt Portofino inweniger als zwei Stunden mit dem Auto erreichbar, für internationaleReisen bieten sich die nahe gelegenen Flughäfen Turin, Genua undMailand an.Charlie Smith, European Advisor für Concierge Auctions,kommentiert: "Es ist uns ein Privileg, ein derart bedeutendesitalienisches Landgut im Piedmont repräsentieren zu können, eineRegion, die weltweit für die Trüffelernte bekannt ist. Italienerfreut sich seit der Einführung einer attraktiven neuen Regelung zurPersonensteuer zu Beginn des vergangenen Jahres zunehmenderBeliebtheit bei Immobilienkäufern aus Europa und dem Nahen und FernenOsten."Villa Badia ist Teil einer Kollektion von Liegenschaften, die vom26. - 29. Juni zum Verkauf stehen. Nähere Einzelheiten zum Anwesenfinden Sie hier (https://www.conciergeauctions.com/auctions/villa-campo-verde-eggi-spoleto-umbria-italy), die vollständige Kollektionkönnen Sie hier(http://www.conciergeauctions.com/collection/june-2018-sale) finden.Eine Besichtigung der Villa ist nur nach Voranmeldung möglich.Pressekontakt:Alice Lacey alice@relevanceinternational.com+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell