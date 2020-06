Italienischer Milliardär Del Vecchio will Anteil an Mediobanca erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Milliardär Leonardo Del Vecchio will seinen Anteil an der größten börsengehandelten Investmentbank des Landes erhöhen.



Luxottica-Gründer Del Vecchio habe die italienische Zentralbank gebeten, sein Mediobanca -Paket von 10 auf 20 Prozent auszubauen, teilte er am Montag mit. Die Mediobanca-Aktie sprang in Mailand um bis zu 14 Prozent./fba