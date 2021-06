Italienische Verbraucher und Unternehmen zuversichtlicher

ROM (dpa-AFX) - Die Zuversicht italienischer Verbraucher und Unternehmen hat im Juni deutlich zugenommen.



Beide Stimmungsbarometer verbesserten sich, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Die Unternehmensstimmung erhöhte sich gegenüber Mai um 5,5 Punkte auf 112,8 Zähler. In der Industrie, im Handel und unter Dienstleistern hellte sich die Stimmung jeweils deutlich auf, am Bau trübte sie sich dagegen ein.

Die Verbraucherstimmung stieg im Monatsvergleich um 4,5 Punkte auf 115,1 Zähler. Analysten hatten sowohl für das Konsumklima als auch die Unternehmensstimmung einen Wert von 112,0 Punkten erwartet. Die Erwartungen wurden also jeweils übertroffen./bgf/jkr/fba