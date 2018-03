Italienische Verbraucher belohnen BERTOLLI® Olivenöl extra vergine / Zum dritten Mal in Folge wurden BERTOLLI® Gentile, Fragrante und Robusto mit dem Quality Award ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt am Main (ots) -BERTOLLI®, die weltweit meistverkaufte Olivenölmarke, wurde zumdritten Mal in Folge mit dem begehrten und hochkarätigenitalienischen Quality Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung, die vonVerbrauchern vergeben wird, ist ein Beweis für das Engagement derMarke, ihren Kunden Qualität und Einzigartigkeit zu bieten."Bertolli ist für unsere Kunden eine hervorragende Wahl. Dasbestätigt diese Auszeichnung erneut. Wir stehen für 150 JahreErfahrung und ein unvergleichliches Know-How. Wir haben unsverpflichtet, unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten zubegeistern und glauben, dass es wichtig ist, den sich änderndenGeschmäckern der Verbraucher gerecht zu werden. Dies zeigt sich inder kontinuierlichen Entwicklung von einzigartigen Ölen wie BERTOLLI®Gentile, Fragrante (in Deutschland BERTOLLI® Originale) und Robusto",so Oriol Ortega Font, Geschäftsführer und Director Western Europe beideOleo.Der Quality Award ist derzeit der einzige seiner Art in Italien,der von Verbrauchern auf der Grundlage einer Blindverkostung vergebenwird. Die Tests werden von 300 italienischen Verbraucherndurchgeführt, die die Möglichkeit haben, verschiedene Produkte inunterschiedlichen Kategorien zu bewerten. Alle Tests werden "blind"durchgeführt. Das bedeutet, dass die Verbraucher, die die Produktebeurteilen, nicht wissen, um welche Marke oder welches Produkt essich handelt. Die Beurteilung basiert auf mehreren sensorischenKriterien wie Geschmack, Aussehen, Konsistenz und Geruch."Die Kenntnis der einzigartigen und vielfältigen Geschmacksprofileunserer Verbraucher ermöglicht es uns, preisgekrönte Olivenöle zuentwickeln. So auch BERTOLLI® Gentile für diejenigen, die delikateAromen bevorzugen, BERTOLLI® Fragrante (in Deutschland BERTOLLI®Originale) für Verbraucher, die frische Aromen schätzen; BERTOLLI®Robusto für all jene, die gerne mit einem intensiveren Öl kochen",sagte Oriol Ortega Font.BERTOLLI® ist Teil der deOleo Deutschland GmbH und istspezialisiert auf Olivenöle und Spezialitätenöle. deOleo ist weltweitebenso wie in Deutschland (13,5%) führend im Olivenöl-Markt.Quellen: Euromonitor, 2016, Einzelhandelsumsatz in Wert; NielsenMarketTrack, 2017, Einzelhandelsumsatz in WertPressekontakt:Kontakt / Pressebüro:deOleoc/o Ketchum PleonMail: deoleo@ketchumpleon.comdeOleo Deutschland GmbHHanauer Landstraße 29160314 Frankfurt am Mainwww.deoleo.deOriginal-Content von: deOleo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell