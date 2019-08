Italienische Anleihen profitieren von der Hoffnung auf neue Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse italienischer Staatsanleihen sind am Dienstag mit der Hoffnung auf eine schnelle Regierungsbildung in Rom kräftig gestiegen.



Im Gegenzug ging es mit den Renditen deutlich nach unten. In der zehnjährigen Laufzeit fiel die Rendite am Vormittag um 0,12 Prozentpunkte auf 1,20 Prozent. Zum Vergleich: Im Mai waren die Papiere noch mit einer Rendite von knapp 2,8 Prozent gehandelt worden.

Am Markt wird die hohe Nachfrage nach italienischen Anleihen mit der Hoffnung auf ein schnelles Ende der Regierungskrise erklärt. In Rom geht die Suche nach einer neuen Regierung in die entscheidende Phase. Staatspräsident Sergio Mattarella empfängt ab dem Nachmittag alle parlamentarischen Gruppen, um die Möglichkeiten für eine alternative Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) auszuloten. Diese Allianz könnte theoretisch wieder der bisherige Regierungschef Giuseppe Conte führen, der letzte Woche seinen Rücktritt eingereicht hatte.

"Kommt es zu einer Koalition aus PD und Fünf Sterne, besteht die Aussicht auf eine weitere Erholung bei italienischen Anleihen", sagte Anleiheexperte Rainer Guntermann von der Commerzbank. Dann dürfte das italienische Haushaltsdefizit unter der Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung bleiben. Außerdem sei davon auszugehen, dass gegenüber der EU-Kommission in Brüssel "eine weniger konfrontative Tonart angeschlagen werden dürfte"./jkr/jha/