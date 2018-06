Italienische Abgeordnetenkammer stimmt über neue Regierung ab

ROM (dpa-AFX) - Nach dem Senat stimmt am Mittwoch die italienische Abgeordnetenkammer in Rom über die neue populistische Regierung ab.



Die Vertrauensabstimmung soll gegen 17.45 Uhr beginnen. Es gilt als sicher, dass die Fünf-Sterne-Protestbewegung und die fremdenfeindliche Lega das Vertrauen bekommen, haben sie gemeinsam eine klare Mehrheit in der Kammer. Am Dienstag hatte bereits die Mehrheit der Senatoren der Regierung das Vertrauen ausgesprochen.

Nach wochenlangem Ringen war die Regierung unter Führung des Juristen Giuseppe Conte am Freitag vereidigt worden. Wie bereits am Dienstag im Senat wird Conte von den Abgeordneten eine Rede über das Regierungsprogramm halten, über das anschließend diskutiert wird. Die Regierungsbildung zwischen den äußerst unterschiedlichen Parteien hatte erst im zweiten Anlauf geklappt./lkl/DP/jha