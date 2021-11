Italien will Demos gegen Corona-Pass verlagern

ROM (dpa-AFX) - Italiens Innenministerium erwägt, mit neuen Regeln die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu verlagern.



Die Menschen sollen außerhalb der Altstädte und nur noch an einem festen Ort demonstrieren, wie der Staatssekretär des Innenministeriums, Carlo Sibilia, am Dienstag auf Twitter schrieb. Der Zeitung "Corriere della Sera" zufolge sollen die Demonstrationen außerdem nicht mehr durch Einkaufsstraßen laufen und an "sensiblen Zielen" vorbeiziehen. Die Regeln könnten bereits ab dem kommenden Wochenende in Kraft sein. Laut Sibilia gelten sie für alle Arten von Demonstrationen.

Der Staatssekretär argumentierte in seinem Tweet damit, dass die Bevölkerung und die Geschäftstreibenden durch die Versammlungen der Corona-Maßnahmen-Gegner eingeschränkt würden. Der Chef des Unternehmensverbandes Confcommercio, Carlo Sangalli, sagte am Dienstag laut Nachrichtenagentur Ansa, dass durch die Demonstrationszüge bis zu 30 Prozent des Umsatzes verloren gingen.

In Italien protestieren landesweit vor allem samstags Gegner des sogenannten Grünen Passes. Das ist der Nachweis über eine Corona-Impfung, einen negativen Test oder eine bescheinigte Genesung. Seit dem 15. Oktober müssen die Menschen das digitale oder ausdruckbare Dokument vorzeigen, wenn sie zur Arbeit gehen wollen./jon/DP/jha