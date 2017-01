Italien wartet auf Urteil zu Wahlrecht

ROM (dpa-AFX) - Das italienische Verfassungsgericht urteilt über das umstrittene Wahlrecht, das den Weg für Neuwahlen in Italien ebnen soll.



Das Gericht kam am Dienstag in Rom zu Beratungen zusammen, um über das sogenannte "Italicum" zu entscheiden. Dieses sieht eine dicke Mehrheitsprämie für die stärkste Partei im Abgeordnetenhaus vor, weshalb es umstritten ist. Ein Urteil könnte erst am späten Dienstagabend oder am Mittwoch fallen.

Die Italiener hatten im Dezember bei einem Referendum gegen die Verfassungsreform des damaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi gestimmt. Dieser war danach zurückgetreten und hatte das Amt an Paolo Gentiloni übergeben. Da das Wahlrecht aber Teil der gekippten Verfassungsreform war, ist seine Reform sozusagen auf halber Strecke steckengeblieben. Denn nun gibt es zwei unterschiedliche Regelungen für den Senat und für das Abgeordnetenhaus.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte signalisiert, dass es Neuwahlen erst mit einem geklärten Wahlrecht geben soll. Spekuliert wurde über Parlamentswahlen diesen Frühsommer. Spätestens bis Frühjahr 2018 muss gewählt werden. Über das Wahlrecht muss abschließend auch das Parlament entscheiden.