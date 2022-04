Italien vereinbart Ausbau von Gas-Lieferungen mit Algerien

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

ALGIER (dpa-AFX) - Italien hat mit Algerien ein Abkommen zum Ausbau der Gaslieferungen abgeschlossen, um künftig nicht mehr so viel Gas aus Russland importieren zu müssen. Ministerpräsident Mario Draghi sagte am Montag nach einem Treffen mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune in Algier: "Gleich nach der russischen Invasion in die Ukraine habe ich angekündigt, dass sich Italien so schnell wie möglich bewegt, um die Abhängigkeit vom Gas Russlands zu verringern. Die heutigen Vereinbarungen sind ein bedeutender Schritt hin zu diesem Ziel. Und es werden noch weitere folgen."

Der Vertrag des EU-Mittelmeerlandes mit dem nordafrikanischen Staat umfasst bis zu 9 Milliarden Kubikmeter Gas, die im Zeitraum 2023/24 zusätzlich von Algerien geliefert werden sollen. 2021 kamen gut 21 Milliarden Kubikmeter und damit 28 Prozent der Gas-Einfuhren Italiens aus Algerien, Russland lieferte gut 38 Prozent. Neben Draghi waren am Montag unter anderem auch Außenminister Luigi Di Maio und der Chef des teilstaatlichen Energiekonzerns Eni in Algier, um mit ihren Kollegen in Algerien weitere Abkommen zu unterschreiben./msw/DP/he