Italien unterstützt Trump bei Rückkehr Russlands zu G7

ROM (dpa-AFX) - Der neue italienische Premierminister Giuseppe Conte hat sich dem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump angeschlossen, Russland wieder in den Kreis der wichtigsten westlichen Industrienationen (G7) zurückzuholen.



"Russland soll wieder in die G8. Das ist im Interesse aller", schrieb Conte am Freitag auf Twitter vom G7-Gipfel in Kanada. Russland war wegen der Annexion der ukrainischen Krim 2014 aus der G8 ausgeschlossen worden.

Die neue populistische Regierung in Italien aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega verfolgt generell eine Russland-freundliche Linie und will sich für ein Ende der Sanktionen gegen das Land einsetzen./reu/DP/edh