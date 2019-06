Italien und der Euro: Ein Dilemma ohne Ausweg

Liebe Leser,

die Europäische Zentralbank hat den Euro durch ihre Geldpolitik in den vergangenen Jahren gezielt geschwächt. Schall und Rauch sind die Versprechen der Vergangenheit, die uns eine starke Gemeinschaftswährung in Aussicht stellten. Nicht hart, sondern butterweich soll der Euro sein. Das begünstigt die strukturschwachen Länder im Süden der Eurozone und die Exportindustrie in den Nordländern.

Bezahlt wird die Zeche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung