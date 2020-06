Italien genehmigt staatlichen Milliardenkredit für Fiat Chrysler

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles N.V.":

ROM (dpa-AFX) - Italien hat eine staatlich gesicherte Kreditlinie für den italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler in Milliardenhöhe genehmigt.



Der Kredit über 6,3 Milliarden Euro soll die italienischen Aktivitäten stützen, teilt das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Rom mit. Dabei sichert der italienische Krediversicherer Sace 80 Prozent des Kreditvolumens ab. Italien werde dabei die Zusagen von Fiat Chrysler kontrollieren, erklärte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri ohne Nennung weiterer Details.