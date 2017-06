Italien gegen Uruguay: das Duell der beiden Ex-Weltmeister am Mittwochabend live auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Stefan Hempel kommentiert den Klassiker zwischen den beidenFußballnationen ab 20.35 Uhr live- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarAuch nach dem Finale der UEFA Champions League dürfen sich dieZuschauer auf Weltklasse-Fußball bei Sky freuen. Am Mittwochabend istSky Sport News HD live und exklusiv beim Duell zwischen Italien undUruguay dabei. Kommentator Stefan Hempel meldet sich ab 20.35 Uhr mitdem Aufeinandertreffen der beiden Ex-Weltmeister in Nizza.Insgesamt sechs WM-Titel konnten die "Squadra Azzurra" und die"Celeste" für ihre Nationen gewinnen. Beide Auswahlen sind auf dembesten Wege, sich für die WM 2018 zu qualifizieren und in Russlanderneut auf Titeljagd zu gehen. Letztmals trafen die beidenFußballnationen in der Gruppenphase der WM 2014 in Brasilienaufeinander, als Uruguay die Italiener mit 1:0 bezwang und damitvorzeitig nach Hause schickte. Berühmt wurde die Partie aber vorallem durch Stürmer Luis Suarez, der seinen Gegenspieler GiorgioChiellini während eines Zweikampfes in die Schulter Biss.Uruguay ist eine der wenigen Fußballnationen, die gegen Italieneine positive Bilanz vorweisen können. Der letzte Sieg desVierfach-Weltmeisters gegen die Südamerikaner datiert aus dem Jahr1990 im Achtelfinale der Heim-WM in Rom.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell