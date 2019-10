Italien: In drei Tagen um die Welt auf der TTG Travel Experience 2019

https://en.ttgexpo.it, https://www.iegexpo.it/enRimini, Italien (ots/PRNewswire) - "In drei Tagen um die Welt" ...kann man bei der TTG Travel Experience reisen! Die internationaleMesse für die Reisebranche, die von der italienischenAusstellungsgruppe Italian Exhibition Group (IEG) im Rimini ExpoCentre organisiert wird, findet vom 9. bis 11. Oktober 2019 inItalien statt. Sie wird 130 fremde Länder von fünf Kontinentenvorstellen und ein außergewöhnliches touristisches Geschäftsangebotfür führende italienische und ausländische Akteure der Branchebieten.Dank Be Active (Abenteuer, Sport, Wellness), einem Projektspeziell für den Aktivurlaub, liegt der Fokus auf dem Charme desweniger bekannten Berggebiets mit Skiresorts und archäologischenStätten in der Türkei, und einem vollen Veranstaltungskalender fürChina, wo die IEG die Shanghai World Travel Fair (SWTF)mitorganisiert, eine der wichtigsten Tourismusmessen Ostchinas.In Partnerschaft mit National Geographic wird die TTG auch einenatemberaubenden Bericht über die weltweit beliebtesten Reiseziele derWelt, von Costa Rica bis Japan, präsentieren.Das Rampenlicht wird dank der Geschichten von Farian Sabahi,Journalist und Universitätsprofessor, auch auf Usbekistan gerichtetsein und ebenso auf Kolumbien mit Anna Masperto, Schriftstellerin undExpertin für lateinamerikanische Länder, zusammen mit PascualMartinezMunarriz, der Pro Colombia Italia vertritt, und es wird sogarbis Georgien am Fuße des Kaukasusgebirges reichen, das von GiacomoIachia, Programmierer und Nah-Ost-Experte, vorgestellt wird. Einnachhaltiges Afrika wird durch Botswana und Costa Rica repräsentiert;beide Länder wird Francesca Serafin, Tourleiterin, Programmiererinund Expertin für Afrika, vorstellen. Die Republik Nordmazedonien wirdvon Paolo Brovelli, Programmierer und Experte für den Nahen Osten undLateinamerika, präsentiert. Schließlich gibt es anlässlich dernahenden Olympischen Spiele 2020 einen Blick auf Japan mit MarcoRestelli, Journalist, Blogger und Orientalist, der auch über Keralaund Tamil Nadu oder besser gesagt das andere Indien sprechen wird.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgPressekontakt:der italienischen Ausstellungsgruppe Italian Exhibition Group:Press Office Manager:Marco Forcellinimarco.forcellini@iegexpo.itInternational Press Office Coordinator:Silvia Giorgisilvia.giorgi@iegexpo.itT. +39-0541-744814Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell