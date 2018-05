Italien bringt Merkel und Macron in Bedrängnis (FOTO)

Berlin (ots) -Die Diskussion, ob Italiens Wirtschaft mit einer Parallelwährungzu retten ist, zeigt, dass mittlerweile offen darüber geredet wird,dass der Euro Italiens Probleme verstärkt.Der Bundesvorsitzende der Liberal-Konservativen Reformer (LKR -Die Eurokritiker), Bernd Kölmel, erklärt dazu:"Die Situation in Italien zeigt, dass die Pläne von Merkel undMacron die Probleme der Eurozone nicht lösen""Die italienische Regierung bringt die EU und Frau Merkel inBedrängnis. Bisher galt der EURO als unantastbar. Jetzt wird offendarüber geredet, was wir seit Jahren sagen: Italien kann seineProbleme in der Eurozone nicht lösen.""Die LKR fordert deshalb, dass Länder, wie Italien, die dieStabilitätskriterien nicht einhalten können, die Eurozone verlassenmüssen. Je eher, desto besser, denn der Schaden für Deutschland undalle anderen Eurostaaten wird mit jedem Tag größer.""Das sich abzeichnende Regierungsbündnis hat gleich zu Beginnklargemacht, dass es sich nicht an geltende Verträge halten wird.Schuldenerlass und Ausgabensteigerungen, sowie ein Grundeinkommen undSteuergutschriften, die wie eine Parallelwährung wirken sollen,stehen auf der Agenda und das, obwohl trotz der Niedrigzinsphase derSchuldenberg in Italien weiter ansteigt.""Italien kann seine Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone nichtkurzfristig wieder herstellen. Außerdem wäre dazu ein Bündelunpopulärer Maßnahmen nötig, wie Verringerung der Staatsquote und dieErhöhung des Renteneintrittsalters."Pressekontakt:Stephanie Tsomakaeva(Stellv. Pressesprecherin)Tel: 0172/5726572Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell