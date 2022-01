Italien: Verbraucherstimmung sinkt - Unternehmen pessimistischer

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Verbraucherstimmung im Januar überraschend deutlich eingetrübt. Im Monatsvergleich fiel der entsprechende Indikator um 3,5 Punkte auf 114,2 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf lediglich 116,5 Punkte gerechnet.

In der Industrie gab der entsprechende Stimmungsindikator um 1,1 Punkte auf 113,9 Punkte nach. Hier hatten Volkswirte nur mit einem geringfügigen Rückgang gerechnet. Die Unternehmensstimmung fiel deutlich um 7,3 Punkte auf 105,4 Punkte./la/bgf/eas