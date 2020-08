Italien: Verbraucherpreise fallen stärker als erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien sind die Verbraucherpreise noch stärker gefallen als erwartet.



Im Jahresvergleich sind die für europäische Vergleichszwecke ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) im August um 0,5 Prozent gesunken, teilte das Statistikamts Istat am Montag nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei plus 0,8 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise im August um 1,3 Prozent. Hier war ein Rückgang von 1,1 Prozent erwartet worden.

Das rückläufige Preisniveau dürfte sowohl Folge der schwachen Wirtschaftsaktivität infolge der Corona-Pandemie sein. Besonders deutlich gefallen sind im Monatsvergleich die Preise für Bekleidung./jsl/jkr/mis