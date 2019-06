Italien: Verbraucher- und Unternehmensstimmung verschlechtert sich

ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen in Italien hat sich im Juni eingetrübt.



Das Konsumklima fiel um 2 Punkte auf 109,6 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Volkswirte hatten hingegen nur mit einem geringeren Rückgang auf 111,4 Punkte gerechnet. Der Wert des Vormonats wurde zudem um 0,2 Punkte auf 111,6 Punkte nach unten korrigiert.

Auch die Unternehmensstimmung verschlechterte sich unerwartet. Der entsprechende Indexwert fiel um 1,1 Punkte auf 100,8 Zähler. Hier hatten Experten einen Rückgang auf 101,0 Punkte erwartet. Hier wurde der Vormonatswert um 0,1 Punkte nach unten revidiert./elm/bgf/mis